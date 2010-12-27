بانک اطلاعاتی فیلمهای صنعتی در کشور ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید محمد طباطبایی در این باره گفت: جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با تکیه بر توانایی ها و تجارب خود در حوزه های علمی، فرهنگی و صنعتی اقدام به ایجاد دبیرخانه ای دائمی با همکاری سازمانهای متولی توسعه صنایع و معادن کشور و مراکز فعال در عرصه سینمای کشور کرد.

وی با اشاره به راه اندازی بانک اطلاعاتتی فیلمهای صنعتی در این دبیرخانه اظهار داشت: این بانک اطلاعاتی به منظور ایجاد تمرکز و انسجام در فیلمهایی که با مضامین صنعتی و در جهت رفع نیازهای صنعتی جامعه ساخته می شود، ایجاد شد.

رئیس جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با بیان اینکه هم اکنون در این بانک اطلاعاتی بیش از 600 اثر ثبت شده است خاطرنشان کرد: تلاش دبیرخانه جشنواره فیلمهای صنعتی از ابتدا این بوده که فیلمهای مستند صنعتی جمع آوری شده و با بررسی آنها یک گزارش تحلیلی در مورد وضعیت کشور در این زمینه ارائه دهد.

وی در ادامه به برگزاری جشنواره فیلمهای صنعتی اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع و اهداف برگزاری جشنواره، رعایت استانداردهای حرفه ای سینمایی در ساختار آثار رسیده، وجود تنوع و تکثر موضوعی و صنعتی در آثاری که انتخاب می شوند و همچنین معرفی توانمندیها و دستاوردهای صنایع و معادن کشور بخشی از سیاستهای انتخاب آثار در این جشنواره است.