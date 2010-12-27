بازدید دو عضو شورای شهر تهران از فروشگاه مرکزی شهر کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجدجامعی پس از بازدید یک ساعته و ارائه توضیحات توسط مهدی فیروزان مدیرعامل شهرکتاب، بخش گنجینه مطبوعات (آرشیو نشریات قدیمی) و بخش کتاب‌های خارجی فروشگاه مرکزی شهرکتاب را از بخش‌های جالب آن دانست و گفت: در بخش کتاب‌های خارجی باید به سمت تخصصی‌تر شدن گام برداریم.

وی معماری نو و زیبای این فروشگاه را از نکات جذاب آن برشمرد و به مدیرعامل این فروشگاه پیشنهاد کرد بخشی را هم برای کتاب‌های قدیمی در نظر بگیرد و در بخش کتاب‌های خارجی هم قسمتی را به ناشران عرب اختصاص دهد.

این عضو شورای شهر تهران تدوین فهرست جامع کتاب‌های فارسی (آثار منتشر شده) را از وظایف شهر کتاب دانست و خواهان توجه به کتاب‌های چاپ سنگی شد.

همچنین محمدعلی نجفی دیگر عضو دیگر شورای شهر تهران با اشاره به طراحی زیبای فروشگاه مرکزی شهر کتاب گفت: این طراحی از آراستگی و پیوستگی منطقی برخوردار است و فروشگاه قابلیت آن را دارد که بتواند تمام نیازهای فرهنگی شهروندان کلان‌شهر تهران را پوشش دهد.

مهدی فیروزان مدیرعامل شهرکتاب نیز در پایان این بازدید اعلام کرد: ما توانستیم الگویی را ارائه کنیم و محیطی آرام و زیبا را به نمایش بگذاریم که مردم به سوی کتابخوانی سوق پیدا کنند. این الگو نشان‌ داده است که می‌توان در شرایط رکود اقتصادی هم به بازار کتاب رونق داد.

وی افزود: ما از نهادهای دولتی و شهرداری‌ها توقع داریم که از این مجموعه‌ها همچون شهر کتاب، اتحادیه ناشران و اتحادیه ناشران کودک و نوجوان حمایت و در حد توانشان آنها را تقویت کنند.