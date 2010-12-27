تولید ماسکهای ضد میکروبی با نانوفناوری در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اسکندری از محققان این پروژه، تنفس راحت، امن و غیر مضر را از مزایای این نوع ماسکها اعلام کرد و افزود: بهترین راه حل برای افزایش کارایی ماسک، استفاده از ماسکهایی با فیلترهای پوشش داده شده با نانو ذرات اکسیدی است که پس از جذب رطوبت توسط فیلتر نانو نه تنها کارایی ماسک از دست نمی رود، بلکه به محض جذب میکرو ارگانسیمها توسط این فیلتر تمامی آنها را از بین خواهد برد.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از این نوع ماسکها هیچ گونه حساسیتی را ایجاد نمی کند، اظهار داشت: با استفاده از این نوع ماسکها علاوه بر پیشگیری از ابتلا به بیماریهای واگیردار مانند آنفلوآنزا می توان از انتشار بیماری توسط بیماران جلوگیری کرد.

این محقق با بیان اینکه مواد استفاده شده در این ماسک ترکیبی از نانو ذرات اکسید فلزی است، خاطرنشان کرد: نانو اکسیدهای فلزی نسبت به نانو ذرات فلزی مانند نقره از پایداری بیشتری برخوردار است ضمن آنکه خطری برای محیط زیست به همراه ندارد.