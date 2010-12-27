تدریس اساتید کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد ساری ممنوع شد

محمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: از این پس تدریس اساتید دانشگاه ازاد با مدرک کارشناسی ارشد ممنوع است.

دبیر منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: ممنوع بودن تدریس اساتید با مدرک کارشناسی ارشد در دانشگاههای آزاد تهران،و مراکز استانها و همچنین دانشگاههای جامع است.

عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد ساری افزود: شخص رئیس دانشگاه ازاد دکتر جاسبی این بخشنامه را صادر کردند و تاکید جاسبی بر افزایش سطح علمی دانشجویان است.

صالحی، این بخشنامه را در راستای افزایش سطح دانش دانشجویان مفید دانست و یادآور شد: با این بخشنامه در تعدادی از رشته های فنی مشکلاتی را برای جذب استاد با مدرک دکترا خواهیم داشت که راهکاری را به این رشته ها اختصاص داده اند.

وی خاطر نشان کرد: در صورت نیاز مبرم رشته های فنی که با کمی استاد با مدرک دکترا احساس می شود فقط با کسب مجوز از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد به صورت موقت می توان از استاد با مدرک کارشناسی ارشد استفاده کرد تا برای جذب استاد با مدرک دکترا اقدام شود.

صالحی ادامه داد: ممنوع بودن تدریس اساتید با مدرک کارشناسی ارشد در تمام مقاطع تحصیلی دانشگاه ازاد اسلامی است.

وی این بخشنامه را به نفع دانشجو دانست و عنوان داشت : نگاه دانشجو به رشته تحصیلی خود مثبت شده و انگیزه بیشتری خواهد کرد و انتظار دانشجویان از اساتید بیشتر خواهد شد.