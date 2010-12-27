آزادسازی بیمه های خدمات تکمیل درمان از ابتدای سال 90

جواد فرشباف ماهریان در گفتگو با مهر با بیان اینکه از ابتدای سال آینده بیمه های تکمیل درمان آزادسازی می شوند، گفت: آئین نامه مربوطه به تصویب رسیده است و به شرکتهای بیمه برای اجرا از ابتدای سال 90 ابلاغ شده است.

رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه طی مدت باقیمانده از سال جاری تا زمان آزادسازی نرخهای بیمه های تکمیل درمان، شرکتهای بیمه چارچوبهای کاری خود را متناسب با آئین نامه تنظیم می کنند، افزود: از ابتدای سال آینده نرخ بیمه های خدمات درمان تکمیلی در اختیار شرکتهای بیمه قرار می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه آزادسازی نرخ بیمه های خدمات تکمیل درمان منجر به افزایش قیمتها نخواهد شد، اظهارداشت: تاکنون هر عملیاتی که در آزادسازی نرخهای بازار بیمه ای کشور صورت گرفته است، منجر به کاهش تعرفه ها شده است.

فرشباف ماهریان عنوان کرد: آزادسازی تعرفه های بیمه های خودرو باعث کاهش 16 تا 17 درصدی نرخها شده است، در سایر فعالیتها حتی نزدیک به 40 درصد کاهش تعرفه ها را تجربه کرده ایم.

رئیس شورایعالی صنعت بیمه خاطرنشان کرد: به طور حتم آزادسازی نرخهای بیمه های تکمیل درمان باعث سرویس دهی مناسب خواهد شد، علاوه بر آن تعرفه ها نیز کاهش خواهد یافت.

همچنین در این خصوص مدیرعامل بیمه دانا با اشاره به حساسیت بیمه درمان گفت: تعیین نرخ و شرایط برای آن به راحتی امکانپذیر نیست و ممکن است خسارت آن به نوسانات ارائه خدمات منجر شود.

هادی اویار حسین بیمه درمان را یکی از نیازهای مهم مردم دانست و با بیان اینکه جامعه به خدمات درمانی نیاز دارد، افزود: با توجه به اینکه حجم بسیار بالایی از افراد جامعه و بیمه شدگان از این بیمه استفاده می کنند، بنابراین از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی تصریح کرد: هرگونه تعیین نرخ با توجه به خدماتی که ارائه می شود، دارای حساسیت است، این در حالی است که ما از بیمارستانها، رادیولوژی ها و مراکز درمانی خرید خدمت می کنیم.

اویار حسین تاکید کرد: با در نظر گرفتن این عوامل نمی توان به راحتی برای این نوع بیمه نرخ تعیین کرد و ممکن است خسارت آن به نوسانات ارائه خدمات منجر شود، بنابراین کار سختی خواهد بود.

در عین حال برخی از شرکتهای بیمه نیز در این راستا برنامه هایی را تدوین کرده اند، به طوریکه قدرت الله اسدی مدیرعامل بیمه توسعه با بیان اینکه در بخش بیمه های درمان کارهای کارشناسی دقیقی را انجام داده ایم، گفت: از سال 90 با آزادسازی تعرفه های بیمه درمان، قراردادهایی را در این زمینه منعقد خواهیم کرد و تولید حق بیمه در این بخش را در دستور کار قرار خواهیم داد.