1200 فقره وام خوداشتغالی پرداخت شد

مرتضی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهرستان آمل امسال بیشترین تعداد وام خود اشتغالی را در میان شهرستانهای مازندران پرداخت کرده است افزود: این میزان پرداختی وام های خوداشتغالی درآ مل درمقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از 30 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: با بهره برداری از طرح های خود اشتغالی امسال در شهرستان آمل بیش از هزار و800 نفر به صورت مستقیم وغیرمستقیم مشغول به کار شدند.

مدیر صندوق مهر امام رضا( ع ) آمل تصریح کرد: بیشتر وام های خوداشتغالی در شهرستان آمل به متقاضیان در بخش های کشاورزی، دامداری، فنی وحرفه ای ، خدماتی و برخی مشاغل پرداخت شد.

سلیمانی ادامه داد: وامهای خوداشتغالی را در راستای توجه ویژه دولت نهم ودهم به امر اشتغال جوانان پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه خوشبختانه روند بررسی درخواست متقاضیان و پرداخت وام های خوداشتغالی با کارکارشناسی در این صندوق مهر امام رضا( ع ) آمل ادامه دارد، خاطرنشان کرد: پرداخت وامهای اشتغالزایی توسط صندوق مهر امام رضا( ع ) توانسته از زمان تاسیس تاکنون جوانان زیادی را در بخشهای مختلف مشغول شود.

مدیرصندوق مهر امام رضا( ع ) آمل یادآورشد: در سفرسوم دولت به مازندران بیش از 2هزارو700 نامه شهروندان آملی به رئیس جمهوری درخواست وام های خوداشتغالی بوده که بیشتر این نامه ها بررسی و در مرحله تعیین تکلیف است.

شهرستان آمل بیش از 370 هزار نفرجمعیت دارد.