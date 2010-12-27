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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۱۸

نرخ حمل و نقل جاده ای در مازندران 30 درصد افزایش یافت

نرخ حمل و نقل جاده ای در مازندران 30 درصد افزایش یافت

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران، نرخ های جدید حمل و نقل جاده ای اعم از مسافربری و باری دراین استان را در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اعلام کرد که افزایش 15تا 30 درصدی را نشان می دهد.

مجیدرضا نصرالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نرخ جدید حمل و نقل براساس تعرفه های خدمات ناوگان عمومی جاده ای به شرکتهای مسافربری و حمل کالا ابلاغ شده و این نرخ از روز شنبه در مازندران در حال اجراست.

وی با اشاره به مقدار افزایش نرخ کرایه حمل و نقل مسافر و انواع کالا تصریح کرد: نرخ جدید حمل ونقل سواری عمومی برون شهری تا 20 درصد ، ناوگان عمومی باربری تا 15 درصد، ناوگان اتوبوسهای ویژه تا 15 درصد و ناوگان مینی بوس هر نفر کیلومتر از 44 ریال به 57 ریال افزایش داده شده است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان مازندران بیان داشت: نرخهای جدید پس از انجام بررسیهای لازم و کار کارشناسی با حضور مسئولان استان و دست اندرکاران حوزه حمل و نقل استان تعیین و با هماهنگی استانداری مازندران به شرکتهای مسافربری و باری استان ابلاغ شده است.

نصرالله نژاد تاکید کرد: هیچ شرکتی حق ندارد خارج از نرخهای تعیین شده اقدام به درخواست کرایه های بیشتر از رانندگان کنند و درصورت مشاهد برابر قانون با آنان برخورد خواهد شد.

وی اضافه کرد: تامین 50 درصد حق بیمه رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی و ارائه تسهیلات بانکی تا مبلغ 10 میلیون ریال از جمله حمایتهای دولت به بخش حمل و نقل عمومی است.

کد مطلب 1218397

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