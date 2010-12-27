نرخ حمل و نقل جاده ای در مازندران 30 درصد افزایش یافت

مجیدرضا نصرالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نرخ جدید حمل و نقل براساس تعرفه های خدمات ناوگان عمومی جاده ای به شرکتهای مسافربری و حمل کالا ابلاغ شده و این نرخ از روز شنبه در مازندران در حال اجراست.

وی با اشاره به مقدار افزایش نرخ کرایه حمل و نقل مسافر و انواع کالا تصریح کرد: نرخ جدید حمل ونقل سواری عمومی برون شهری تا 20 درصد ، ناوگان عمومی باربری تا 15 درصد، ناوگان اتوبوسهای ویژه تا 15 درصد و ناوگان مینی بوس هر نفر کیلومتر از 44 ریال به 57 ریال افزایش داده شده است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان مازندران بیان داشت: نرخهای جدید پس از انجام بررسیهای لازم و کار کارشناسی با حضور مسئولان استان و دست اندرکاران حوزه حمل و نقل استان تعیین و با هماهنگی استانداری مازندران به شرکتهای مسافربری و باری استان ابلاغ شده است.

نصرالله نژاد تاکید کرد: هیچ شرکتی حق ندارد خارج از نرخهای تعیین شده اقدام به درخواست کرایه های بیشتر از رانندگان کنند و درصورت مشاهد برابر قانون با آنان برخورد خواهد شد.

وی اضافه کرد: تامین 50 درصد حق بیمه رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی و ارائه تسهیلات بانکی تا مبلغ 10 میلیون ریال از جمله حمایتهای دولت به بخش حمل و نقل عمومی است.