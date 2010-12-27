به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز بانوان در چهار گروه چهار نفره طی روزهای 9 و 10 دی ماه در سالن سازه گستر سایپا برگزار می‎شود.

مریم صامت، مهشید صامت، محجوبه عمرانی، ندا شهسواری، عاطفه کریمی، پریسا صمدی، آنا فیایان، یاسمین یراقچی، آزاده سرافرزا، مریم جلالی، شمین مرادی، سحر رهنما، الناز آگین، زینب بلاغی، حمیده ایرانمنش و منصوره رضایی بازیکنان شرکت کننده در مسابقات رده‏بندی و انتخابی تیم ملی تنیس روی میز بانوان هستند.

نفرات برتر مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز به اردوی آماده سازی برای شرکت در رقابت‎‏های پروتور قطر دعوت می‌شوند. این رقابت‎ها 20 بهمن‎ماه در دوحه آغاز خواهد شد.