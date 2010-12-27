به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز بانوان در چهار گروه چهار نفره طی روزهای 9 و 10 دی ماه در سالن سازه گستر سایپا برگزار میشود.
مریم صامت، مهشید صامت، محجوبه عمرانی، ندا شهسواری، عاطفه کریمی، پریسا صمدی، آنا فیایان، یاسمین یراقچی، آزاده سرافرزا، مریم جلالی، شمین مرادی، سحر رهنما، الناز آگین، زینب بلاغی، حمیده ایرانمنش و منصوره رضایی بازیکنان شرکت کننده در مسابقات ردهبندی و انتخابی تیم ملی تنیس روی میز بانوان هستند.
نفرات برتر مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز به اردوی آماده سازی برای شرکت در رقابتهای پروتور قطر دعوت میشوند. این رقابتها 20 بهمنماه در دوحه آغاز خواهد شد.
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