تمجید آمریکا از مالکی/ نامزدهای مطرح وزارتخانه های امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، "رایان کروکر" سفیر سابق آمریکا در عراق در اظهاراتی متناقض نوری المالکی نخست وزیر عراق را یک رهبر سیاسی توانمند توصیف کرد.

تمجید آمریکا از مالکی

وی گفت: نوری المالکی در 4 سال نخست وزیری خود عملکرد شجاعانه ای داشته است و وی قاطعانه و با ذکاوت توانست رهبران جدید را جایگزین رهبران قدیم کند.

کروکر با بیان این مطلب افزود: باقی ماندن مالکی در سمت نخست وزیری پس از گذشت 9 ماه از انتخابات پارلمانی عراق بیانگر مهارت سیاسی وی است.

وی خاطرنشان کرد: آمریکا از سیاست نوری المالکی شگفت زده است، چرا که نحوه برخورد وی با تنش ها و توطئه های داخلی و خارجی بسیار قاطعانه و توام با سعه صدر بوده است.

اظهارات کروکر در حالی مطرح می شود که آمریکا در طول 9 ماه بحران سیاسی عراق آشکارا از فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی حمایت می کرد و سعی داشت علاوی نخست وزیری یا ریاست جمهوری عراق را بر عهده بگیرد و در این راستا از هر گونه سیاستی چه اعمال فشار بر گروه های سیاسی عراق یا تشویق آنها کوتاهی نکرد.

دولت جدید تغییر نمی کند

"سامی العسکری" نماینده ائتلاف دولت قانون نیز ایجاد تغییرات در دولت جدید عراق را بعید دانست چرا که به گفته وی دولت کنونی با مشارکت تمامی گروه های سیاسی تشکیل شده است و دولت وحدت ملی به شمار می رود.

وی افزود: از آنجایی که احزاب بهترین نامزدهای خود را برای تصدی وزارتخانه ها معرفی کردند ما امیدواریم وزرا عملکرد مثبتی داشته باشند.

مجلس اعلا به دنبال پست های امنیتی

"عبدالحسین عبطان" یکی از رهبران مجلس اعلای اسلامی عراق و عضو ائتلاف اتحاد ملی عراق از آمادگی مجلس اعلا برای تصدی وزارت امنیت ملی در دولت جدید عراق خبر داد.

مجلس اعلای اسلامی عراق در حال حاضر 2 وزارتخانه آشتی ملی و حمل و نقل و یکی از معاونت های ریاست جمهوری را برعهده دارد و طبق توافق های انجام شده می تواند یک پست وزارتی دیگر را از آن خود کند.

نامزدهای مطرح برای وزارتخانه های امنیتی

فهرست العراقیه "فلاح النقیب" و "اسکندر وتوت" را نامزد تصدی وزارت دفاع معرفی کرده است و ائتلاف اتحاد ملی نیز "عدنان الاسدی" و "شیروان الوائلی" و "عقیل الطریحی" را برای تصدی وزارت کشور مطرح کرده است که پیش بینی می شود طریحی نسبت به بقیه اعضا شانس بیشتری برای کسب این سمت را بر عهده دارد.

رهبران سیاسی عراق بر این نکته اتفاق نظر دارند که پست های امنیتی عراق به افراد مستقل واگذار شود و این سمت ها سیاسی نشوند. لذا نوری المالکی تا زمان انتخاب نهایی این وزرا سرپرستی وزارتخانه های کشور، دفاع و امنیت ملی را بر عهده خواهد داشت.

دولت جدید عراق سه شنبه 30 آذر پس از گذشت 9 ماه از انتخابات پارلمانی عراق توانست از سوی پارلمان این کشور رای اعتماد کسب کند. کابینه نوری المالکی دارای 42 عضو است.

