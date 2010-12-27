تعطیلی موزه علی اکبر صنعتی به دلیل تعمیر ات است

حامد طاهر جبلی، مدیر روابط عمومی جمعیت هلال احمر در مورد دلیل تعطیل شدن فعلی موزه علی اکبر صنعتی در تهران به خبرنگار مهر گفت: به دلیل مشکلات برق ساختمان و قدیمی‌بودن لوله‌های آب تصمیم گرفتیم فعلا موزه را تعطیل کنیم و تعمیرهای لازم را انجام دهیم.

وی عنوان کرد: درست است که موزه را تعطیل کرده‌ایم اما اگر افرادی مانند دانشجویان مراجعه کنند، موزه را برای آنها باز می‌کنیم. با این‌حال در حالت کلی چون ورود بازدیدکنندگان ممکن است روند تعمیرات را بهم بزند، ترجیح دادیم موقتا موزه را تعطیل کنیم.

جبلی در مورد بازگشایی موزه افزود: زمان دقیق آن مشخص نیست و زمانی که تعمیرها به پایان برسد، موزه را بازگشایی می‌کنیم.

وی همچنین درباره مرمت ساختمان موزه توضیح داد: نه تنها بنا بلکه خود آثار هم نیازمند مرمت و بازسازی هستند و ما این برنامه را در دستور کار قرار داریم اما باید هماهنگی‌هایی میان دستگاه‌های مختلف صورت بگیرد چون ساختمان در فهرست میراث ملی ثبت شده است و برای مرمت آن باید کارشناسانی از سازمان میراث فرهنگی حضور داشته باشند.

جبلی با اشاره به اینکه مقدمات اولیه برای هماهنگی با سازمان ابراز کرد: از آنجاکه مرمت این کار یک طرح گسترده است به هزینه زیادی نیاز دارد و برای همین باید بودجه لازم نیز در اختیار ما قرار بگیرد.

این درحالی است که مظفر متین‌‌پور، مدیر سابق موزه که به دلیل تعطیلی موزه از این سمت برکنار و به روابط عمومی جمعیت هلال احمر منتقل شده است، به خبرنگار مهر گفته بود: از چهارشنبه هفته گذشته (اول دی) موزه تعطیل شد و من هم به روابط عمومی منتقل شده‌ام. دلیل این تعطیلی نظافت و تمیزکردن موزه عنوان شده ولی مشخص نشده است که چه زمانی بازگشایی می‌شود.

علی اکبر صنعتی به عنوان نقاش و مجسمه ساز تنها فردی در ایران است که دو موزه به نام وی در تهران و کرمان تاسیس شده است. صنعتی در طول 62 سال کار خود نزدیک به 1000 نگاره و 400 مجسمه خلق کرد. وی از نخستین مجسمه سازان و نقاشان واقعگرای دوره معاصر است‌.

هر چند اصلیت صنعتی کرمانی بود دلیل تاسیس موزه‌ای به نام وی در تهران ازآنجا ناشی شد که سازمان هلال احمر تعدادی از آثار وی را خرید و تصمیم گرفت محلی به عنوان موزه برای به نمایش گذاشتن تابلوها و مجسمه‌های این هنرمند اختصاص دهد.

با این همه، چند سالی است که وضعیت موزه علی اکبر صنعتی در تهران، مناسب نیست. این مکان که در ضلع شمال غربی میدان امام خمینی (ره) واقع شده است،تا چندی پیش نیز تعطیل بود و مدتی از آغاز فعالیت دوباره آن می‌گذشت که بار دیگر تعطیل شد.