جزئیات اولین خورشیدگرفتگی 2011/ خصوصیات کسوف در ایران و تهران

اسدالله قمری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پدیده خورشید گرفتگی توضیح داد: زمانی که قرص کامل ماه از مقابل خورشید عبور می کند، سایه ماه بر روی زمین ایجاد خورشیدگرفتگی می کند.

وی ادامه داد: زمانی که ماه به طور کامل نتواند قرص خورشید را پوشش دهد خورشیدگرفتگی برای ناظرین زمین به صورت جزئی دیده خواهد شد. به عبارت دیگر تمام قرص خورشید توسط ماه پوشانده نمی شود.

دبیر اجرایی شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران از خورشیدگرفتگی (کسوف) در روز سه شنبه 14 دی ماه (4 ژانویه) خبر داد و اظهار داشت: خورشیدگرفتگی روز 14 دی ماه از نوع جزئی است که در تمام نقاط کشور قابل مشاهده است.

وی با تاکید بر اینکه این گرفت چهاردهمین گرفت از دوره 151 ساروسی است توضیح داد: هر ساروس عبارت از یکسری گرفت هایی است که با فاصله 18 سال و 11 روز و 8 ساعت به طور منظم رخ می دهد. این ساروس از سال 1776 میلادی آغاز شده است و آخرین گرفت این ساروس در سال 3056 خواهد بود.

قمری نژاد به بیان جزئیات خورشیدگرفتگی روز 14 دی ماه پرداخت و خاطرنشان کرد: در بیشترین مقدار گرفت جزئی، حدود 85 درصد سطح خورشید پوشانده خواهد شد و بیشینه (بیشترین) این مقدار از کشورهای اسکاندیناوی قابل رصد خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه این پدیده از سراسر ایران قابل روئت است یادآور شد: پدیده خورشید گرفتگی در شهر تهران از ساعت 11 و 22 دقیقه آغاز می شود و در ساعت 12 و 51 دقیقه بیشترین گرفت را شاهد خواهیم بود.

دبیر اجرایی شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران، زمان خاتمه خورشیدگرفتگی در کشور را ساعت 14 و 15 دقیقه اعلام و اضافه کرد: مقدار گرفت در تهران حدود 39 درصد قرص خورشید است. این مقدار برای شمالی ترین بخشهای کشور به بیش از 60 درصد و جنوبی ترین مناطق کشور کمتر از 20 درصد خواهد بود.

قمری نژاد با بیان اینکه گرفتهای کلی از اهمیت ویژه ای نسبت به گرفتهای جزئی برخوردار هستند افزود: در این پدیده امکان مطالعه و بررسی تاج خورشید میسر نیست ولی منجمان می توانند با رصد این پدیده نجومی به عکسبرداری مراحل مختلف کسوف بپردازند.

لزوم رعایت ایمنی در رصد خورشید گرفتگی 14 دی

وی به لزوم رعایت نکات ایمنی در رصد خورشیدگرفتگی اشاره کرد و به مهر گفت: از آنجایی که این گرفت جزئی است و تمام قرص خورشید حتی در بیشینه (بیشترین مقدار گرفت) آن به طور کامل پوشیده نمی شود بنابراین نگاه مستقیم و بدون استفاده از فیلترهای مناسب، بسیار خطرناک است و باعث نابینایی موضعی و دائمی می شود. این امر حتی برای فیلترهایی که به ظاهر استاندارد هستند و ادعا می شود که می تواند شدت نور خورشید را کم کند نیز صدق می کند.

قمری نژاد با بیان اینکه برای رصد این پدیده نجومی لازم است تا از فیلتر برای دوربینهای دوچشمی و تلسکوپ استفاده شود، اضافه کرد:علاقه مندان به رصد این پدیده می توانند به صورت غیرمستقیم اقدام کنند به این صورت که با نصب کاغذی در پشت تلسکوپ، تصویر خورشید بر روی آن منعکس می شود که این تصویر قابل مشاهده است.