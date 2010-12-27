تیرانداز نامی ایران از دنیای حرفه ای خداحافظی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رمضان صالح نژاد با کسب نشان طلا در اسلحه تفنگ بادی 10 متر ایستاده در مسابقات پارآسیایی گوانگجو چین درعین ناباوری روز گذشته، خداحافظی خود را اعلام کرد.

چهره طلایی مازندران در مسابقات پارآسیایی گوانگجو چین تصریح کرد: از آنجایی که مسابقات لیگ تیراندازی کشور در حال انجام است و درعضویت تیم تیراندازی جانبازان و معلولین صدرا زیرآب هستم آخرین حضورم در مسابقات تیراندازی لیگ خواهد بود.

صالح نژاد افزود: پس از مسابقات لیگ تیراندازی کشوردر بهمن ماه برای همیشه سلاح را بر زمین خواهم گذاشت و به انتقال دانش و تجربه به علاقمندان اقدام خواهم کرد.

وی با بیان اینکه بعد از دو دهه حضور در سطح اول مسابقات تیراندازی جهان ، خداحافظی از آن سخت است، تصریح کرد: واقعا سخت است اما این خداحافظی از تیراندازی نیست.

این ورزشکارمازندرانی ادامه داد: قصد دارم ازاین پس بیشتر برای پشتوانه سازی وآموزش نوجوانان و جوانان علاقمند به رشته تیراندازی فعالیت داشته باشم.

وی که اکنون 48 سال سن دارد، تاکنون در 4 دوره از بازیهای پارالمپیک، اتلانتا آمریکا، سیدنی استرالیا، آتن یونان و پکن چین حضور داشته است و 20 مدال رنگارنگ جهانی و بین المللی را نیز کسب کرده است.

سید رمضان صالح نژاد، جانباز 70 درصد مازندران که در عملیات ظفر سال 64 دچار ضایعه نخاعی شده، از سال 71 وارد دنیای حرفه ای تیر اندازی شده است.