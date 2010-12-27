ساخت دومین پایگاه هندبال ساحلی کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان آمل در مراسم آغاز عملیات اجرایی این پایگاه ورزشی گفت: این پایگاه در زمینی به مساحت چهار هزار و 700 متر در نزدیکی سالن ورزشی آقایان در شهرک مروارید این شهرستان که از مصوبات سفر دولت بوده آغاز شده است.

هاشم جمشیدپناه افزود: اداره تربیت بدنی آمل بخشی از اعتبارات اجرای این طرح را خواهد پرداخت و فدراسیون هندبال نیز در حد استاندارد پایگاه هندبال ساحلی کشور، آن را تجهیز خواهد کرد.

وی زمان بهره برداری از این مجموعه ورزشی را حداکثر تا شش ماه آینده اعلام کرد و ادامه داد: امیدواریم مسئولان فدراسیون هم در سرعت بخشیدن به زمان ساخت این مجموعه ورزشی همکاری داشته باشند.

رئیس اداره تربیت بدنی آمل، با اشاره به اینکه این شهرستان توان و قابلیت ویژه در رشته هندبال در سطح کشوری دارد، ابراز امیدواری کرد: ساخت مجموعه هندبال ساحلی در این شهرستان بتواند باعث توسعه این رشته ورزشی در مازندران و کشور شود.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری آمل که سازمانش حامی تیم هندبال این شهرستان است، تصریح کرد: سازمان عمران آمل از سال 87 حامی تیم هندبال شهرستان آمل بوده وتاکنون در سطح مسابقات کشوری موفقیت های زیادی داشته است.

احمد امیرسلیمانی گفت: تیم هندبال سازمان عمران آمل پارسال در مسابقات هندبال ساحلی کشور عنوان قهرمانی را کسب کرده وامسال هم عنوان سومی زیرگروه لیگ برتر باشگاه های کشور را بدست آورد.

وی با بیان اینکه هم اکنون این حمایت از تیم های رده های مختلف این شهرستان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: امیدوارهستیم این حمایت ها باعث توسعه و پیشرفت هندبال شود.