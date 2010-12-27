جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور دقایقی پیش در سالن اجلاس سران آغاز شده است که در این مراسم پژوهشگر برتر، مدیر پژوهشی برتر، مرکز پژوهشی برتر، فن آور برتر، مدیر فناوری برتر و مرکز فناوری برتر معرفی و تجلیل می شوند.
سید سعید رضا عاملی استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران به عنوان اولین سخنران این جشنواره درباره تفاوت ایدئولوژیک پیشرفت و توسعه، نو نافع و علم جامع سخنانی ایراد کرد.
علی معلم رئیس فرهنگستان هنر، فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران و محمد مهدی نژاد نوری معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، محمود ملاباشی معاون دانشجویی وزیر علوم از مسئولان حاضر در جشنواره هستند و پژوهشگران مدعو در این جشنواره حاضر یافته اند.
گفته می شد این جشنواره با حضور رئیس جمهور برگزار می شود که تا کنون وی در این مراسم حضور نیافته است.
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