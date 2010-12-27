پیشرفتهای امروز کشور موجب کینه ورزی دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضابیگی شامگاه یکشنبه در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه تبریز با قدردانی از کسانی که در راه نهضت علمی مجاهدت و تلاش می کنند پیشرفتهای امروز کشور را موجب کینه ورزی دشمنان خواند.

احمد علیرضا بیگی موفقیتهای پژوهشی در عرصه انرژی هسته ای را بدیهی ترین توانایی جمهوری اسلامی دانسته و افزود: بایستی فعالیت های پژوهشی را از دوران ابتدایی در کودکان نهادینه کرده و در مدارج بالاتر تحصیلی آن را پرورش دهیم .

بیگی پژوهشهای حیطه اجتماعی را راهگشا دانسته و اظهار داشت: هدفمند کردن یارانه ها نیازمند ورود تشکل های دانشگاهی برای استفاده درست و بهینه منابع است.

وی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را همراه با اقدامات کارشناسی و پژوهشی مناسب موفق دانسته و گفت: برخلاف تصورات موجود، دولت توانست با توجه به زیر ساخت های موجود به این موضوع جامه عمل بپوشاند و در دقیق ترین شرایط ما شاهد تحقق پیدا کردن این موضوع هستیم.

بیگی نبود ارتباط بین صنعت و دانشگاه را نگران کننده خوانده و پژوهشگران را موظف به پاسخ دهی نیازمندی های بخش صنعت دانست و افزود: این به هیچ عنوان پذیرفته نیست که صنعت ما تحقق نیازهای خود را در جایی غیر از دانشگاه جستجو کند.

رئیس دانشگاه تبریز نیز در این مراسم گفت: دانشگاه تبریز از ظریفت و پتانسیل بالایی برخوردار است که باید همواره این موضوع را در ذهن و جان دانشجویان تزریق کنیم تا فراموشش نکنند که ما همواره ملت بزرگی بوده ایم.

محمد تقی علوی ارتباط صنعت و دانشگاه را مکمل یکدیگر خوانده و اظهار داشت: دانشگاه بدون صنعت نمی تواند به رسالت خود عمل کند و برای ارتباط بین این دو تلاش های بسیاری صورت گرفته است.

علوی در پایان سخنان خود خبر کسب رتبه بالای کشوری دانشگاه تبریز را اعلام کرد و افزود: طی بررسی های ریزبینانه و در جنبه های بسیار بین 1500 دانشگاه کشور، دانشگاه تبریز با کسب رتبه بین 10 دانشگاه برتر کشور شناخته شده است که این خبر موجب می شود ما همواره برای حفظ این مرتبه کوشا باشیم .

در پایان این مراسم، از پژوهشگران برتر دانشگاه تبریز تجلیل شد.