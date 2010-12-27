داروی زخم پای دیابتی تا سال 93 به اروپا صادر می شود

دکتر کامران معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه چه زمانی امکان صادرات داروی زخم پای دیابتی فراهم می شود گفت: در حال حاضر مشغول تبادل اطلاعات با اتحادیه اروپا هستیم تا بتوان بازار این دارو را در کشورهای اروپایی نیز فراهم کرد.

وی با اشاره به انجام مطالعات کارآزمایی آنژی پارس در کشورهای اتریش و یونان و سه کشور دیگر اروپایی، افزود: صادرات این دارو نیازمند تامین بودجه است که پیش بینی می شود تا سه سال آینده این کار انجام شود و بیماران زخم پای دیابتی در اروپا نیز بتوانند از این دارو برای درمان بیماری خود استفاده کنند.

معتمدی همچنین از انجام مطالعات آنژی پارس در کشورهای سوریه و لبنان خبر داد و گفت: کارآزمایی بالینی این دارو در این دو کشور تا ماه آینده به پایان می رسد و پس از آن امکان صدور مجوز دارو به این کشورها انجام خواهد شد.

مجری طرح آنژی پارس در ادامه به کاهش 20 درصدی قیمت داروی زخم پای دیابتی در بسته های جدید برای مصرف 15 روزه بیمار اشاره کرد و افزود: با توجه به بالا بودن قیمت بسته‌ های داروی آنژی پارس، فرم جدید این دارو در بسته ‌های 15 روزه شامل 30 عدد کپسول و یک کرم و با قیمت 68 هزار و 500 تومان هم اکنون در دسترس بیماران قرار دارد.

به گفته معتمدی، هنوز امکان تهیه بسته های 45 روزه این دارو به رغم کاهش قیمت از 257 هزار به 206 هزار تومان برای همه بیماران امکانپذیر نیست.

وی از توزیع 14 هزار و 700 بسته دارویی 15 روزه در مراکز توزیع کشور خبر داد و افزود: 16 هزار بسته دارو آنژی پارس نیز برای توزیع تا پایان سال آماده است و مشکلی از بابت کمبود این دارو نخواهیم داشت.

معتمدی در خصوص بیمه آنژی پارس نیز گفت: متاسفانه بعد از دو سال وزارت رفاه هنوز پاسخی در این خصوص نداده است.

وی با اعلام اینکه پروتکل درمانی این دارو از سوی وزارت بهداشت به شورای عالی بیمه ارسال شده است، افزود: از سال گذشته تا کنون پاسخ روشنی از مسئولان بیمه برای تحت پوشش قرار دادن این دارو دریافت نکرده ایم.

وی از اعزام تیم 10 نفره پزشکان متخصص دیابت به 16 استان کشور با هدف ویزیت و آشنایی مراکز درمانی و داروخانه ها با داروی آنژی پارس خبر داد و افزود: مازندران، زنجان، گلستان، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، یزد، کرمان، فارس، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و خراسان رضوی از جمله این استانها هستند که تا پایان سال ویزیت می شوند.