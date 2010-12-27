به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، هر جمعه پس از اقامه نماز ظهر جمعه، جمعیت نمازگزاران در مقابل شهرداری شهر گنجه دومین شهر بزرگ آذربایجان جمع می‌شوند و مخالفت خود را با این سیاست ابراز می‌کنند.

دولت از ممنوعیت حجاب به عنوان بخشی از تلاشهای خود برای حفظ لباس متحدالشکل دوران شوروی در آموزش عمومی دفاع می‌کند ، اما این مناقشه، دولت را کاملاً در مقابل مسلمانانی قرار داده که جمعیت آنها رو به افزایش است.

النور اصلانوف سخنگوی دولت مدعی شد که ارزشهای دینی و معنوی انتخاب آگاهی هرشهروند است و دولت آذربایجان وظیفه دارد که در این انتخاب دخالت نکند.

اصلانوف اظهار داشت: دولت در این بعد باید به عنوان یک رابط خنثی عمل کند و برای تمام عقاید مختلف شرایط برابر فراهم کند. از این رو به نمایش گذاشتن ویژگیهای فردی یک دین خاص در آموزش متوسطه جایگاه مدارس را به عنوان یک نهاد خنثی و مسئول تربیت شهروندان فردا نقض می‌کند.

بسیاری از وکلا و فعالان حقوق بشر با چنین اظهارات مخالف هستند و اظهار می‌دارند که دولت حق ندارد که پوشش دینی را در مدارس ممنوع کند چرا که قانون اساسی کشور هیچ محدودیتی نسبت به پوشش روسری اعمال نکرده است.

به نظر می‌رسد که این وضعیت به وجود آمده تجربه تلخ ترکیه را برای صدها نفر از دختران محجبه آذربایجان تکرار کند. چرا که بسیاری از آنها از حضور در مدارس به علت وجود چنین محدودیتی دست خواهند کشید.

وسولا کولیوا دانش‌آموز سال یازدهم در باکو اظهار داشت: هرگز از حجاب خود دست بر نمی‌دارم. آنها هیچ اسناد رسمی برای ممنوعیت روسری به ما نشان ندادند. نمی‌توانم این دستورالعمل لفظی را بپذیرم و از سوی دیگر نمی‌توانم از آن پیروی کنم.

والدین این دانش‌آموزان محجبه نیز خشم خود را نسبت به این ممنوعیت ابراز کرده‌اند ، اما در مقابل آنها با نظر لفظی وزیر آموزشی مبنی بر ضرورت تبعیت دانش آموزان دختر از قوانین جدید مدارس رو به رو شدند.

درحالی که قانون ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجانی بدون هیچ قانونگذاری رسمی بوده است، والدین استدلال کرده اند که ممنوعیتهای جدید قانونی نیست و نمی توانند آن را به دانش آموزان تحمیل کنند. بسیاری از آنها به دنبال ثبت نام دختران محجبه خود در مدارس خصوصی هستند که با حجاب مشکلی ندارند.

مدارس عمومی نیز با وضعیت اجتناب‌ناپذیر تحمیل قانون منفور ممنوعیت پوشش روسری بر دانش آموزان رو به رو شده‌اند.

چندی پیش شرکت‌کنندگان در مراسم عزاداری امام حسین (ع) شعارهایی علیه ممنوعیت حجاب برای دانش آموزان مقطع متوسطه سردادند و محدود کردن صدای اذان در برخی از مساجد این کشور را محکوم کردند. مسئله طنین اذان و پخش آن از مناره‌های مساجد آذربایجان نیز چندی پیش موجبات ناخوشنودی مسلمانان این کشور را فراهم کرده بود.