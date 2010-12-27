حداد عادل: مجتبایی در حوزه مطالعات ادیان برجسته و کم نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت دکتر فتح الله مجتبایی استاد بازنشسته دانشگاه تهران عصر دیروز یکشنبه پنجم دی با حضور اندیشمندان و اساتید در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

دکتر غلامعلی حداد عادل در این مراسم با اشاره به اینکه دکتر مجتبایی مایه مباهات فرهنگستان است، گفت: علاوه بر فرهنگستان در بنیاد دائره المعارف اسلامی نیز از وجود ایشان بهره می‌بریم که بهترین مقالات را برای این بنیاد به نگارش درآورده‌اند.

وی تصریح کرد: مجتبایی یا در یک مسئله اظهار نظر نمی‌کند و یا اگر وارد حوزه و مسئله‌ای شد از سر علم و تحقیق اظهار نظر می‌کند. وی بیش از آنکه صحبت کند سکوت می‌کند، به عبارت دیگر کم گویی و گزیده گویی صفت دکتر مجتبایی است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه مجتبایی در حوزه مطالعات ادیان برجسته و کم نظیر است، گفت: وی در ادیان هندو و بودیسم و امثال آن یک چهره یگانه در ایران است و این رشته را در معتبرترین دانشگاههای دنیا آموخته و تدریس کرده است، از اینرو مجتبایی دانشمندی در تراز بین المللی است.

وی افزود: مجتبایی اعظم هندشناسان امروز ایران زمین است و احاطه زیادی به فرهنگ شبه قاره هند دارد. علاوه بر جهات علمی، از لحاظ مدیریت علمی نیز خدمات زیادی انجام داده است. از حیث تأسیس خانه فرهنگ ایران در پاکستان و هند سالها در این مراکز مأموریت داشت و مؤسساتی را بنیان گذارد که هنوز فعال هستند و بهره می‌رسانند.

حداد عادل یادآور شد: در کنار محاسن علمی، از نظر اخلاقی نیز دکتر مجتبایی شخصی دوست داشتنی، صمیمی و مهربان است و بنده هیچ وقت سخنی به معنای اظهار وجود از ایشان نشنیده‌ام. مجتبایی مصداق درخت پر میوه است که هر چه بار و میوه آن بیشتر شده فروتنی آن نیز بیشتر شده است.

حداد عادل گفت: در عمق وجود مجتبایی اعتقاد مذهبی و معنوی زیاد است. او به ظواهر دنیا بی اعتنا است و این ویژگی به ایشان آرامش داده است.

موسوی بجنوردی: مجتبایی از ارکان بنیاد دائرة المعارف اسلامی است

در ادامه این مراسم سید کاظم موسوی بجنوردی مسئول بنیاد دائرة المعارف اسلامی با اشاره به اینکه صحبت کردن در مورد دکتر مجتبایی سهل و دشوار است، گفت: صحبت در مورد ایشان از آن جهت سهل است که فضایل اوی بر همه آشکار است. در بنیاد دائره المعارف نزدیک نیم قرن با دکتر مجتبایی همکار هستیم، وی یکی از ارکان این بنیاد است.

وی افزود: زمانی که مجتبایی به حرکت بنیاد دائرة المعارف پیوست این حرکت ناشناخته بود. حضور ایشان باعث شد که دیگر عالمان به این حرکت روی آورند. دقت دکتر مجتبایی مثال زدنی است.

موسوی بجنوردی گفت: مجتبایی نه فقط برای مرکز دائرة المعارف اسلامی نعمتی بوده و هست بلکه برای فرهنگ ملی و اسلامی نعمت بزرگی است.