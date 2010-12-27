کشف و ضبط یک محموله بزرگ مواد مخدر در غرب افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر از هرات، این مقدار مواد مخدر از ولایت ناآرام هلمند در جنوب افغانستان بارگیری و به قصد قاچاق به خارج کشور آماده شده بود.



فرمانده پلیس هرات در ارتباط با این موضوع گفت: مقدار 128 کیلوگرم مواد مخدر نوع کریستال که از ولایت هلمند به قصد انتقال به ایران به هرات منتقل شده بود، از سوی نیروهای ضد تروریسم هرات کشف و توقیف شد.



این مقام امنیتی از بازداشت یک نفر در این ارتباط خبر داد و اضافه کرد که تحقیقات از وی جریان دارد

هرات با داشتن مرز با کشورهای ایران و ترکمنستان از گذشته ها مسیر انتقال مواد مخدر به خارج از کشور بوده است، که در برخی موارد پلیس موفق به بازداشت و ضبط مواد مخدر می شود.



با آنکه پلیس افغانستان همواره برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر تلاش کرده، اما شهروندان هرات براین باورند که تدابیر بیشتر امنیتی در دروازه های ورودی شهر هرات باعث موفقیت های بهتر پلیس خواهد شد.