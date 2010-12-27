مسائل آینده جهان با جمعیت گره خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش دو روزه " پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران" صبح یکشنبه 5 دیماه به همت انجمن جامعه شناسی ایران در تالار ابن خلدون دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران آغاز شد.

در نشست دوم این همایش که با عنوان "پژوهشهای جمعیت شناختی" برگزار شد، دکتر حبیب الله زنجانی، دکتر سیدمیرزایی، دکتر فریده فراهانی، دکتر محمود مشفق، نادر مطیع حق شناس و دکتر محمد میرزایی سخنرانی کردند.

دکتر سیدمیرزایی در این نشست اظهار امیدواری کرد برگزاری این همایش به مانند "سمینار جمعیت و توسعه" که در سال 1367 برگزار شد نقطه عطفی در دامنه پژوهشهای علوم اجتماعی به ویژه جمعیت شناسی باشد که در آن مسائلی را پیش بینی کرد که اکنون با آن روبرو هستیم.

این محقق جمعیت شناسی با طرح این سؤال که با تجربیات فعلی در آینده با چه مسائلی روبرو خواهیم بود، تأکید کرد: در هر شرایطی که بخواهیم بحث کنیم خواسته یا ناخواسته مسائل ما با جمعیت گره خورده است و امروز می توانیم ادعا کنیم که در جهان برگ برنده با افزایش تولید اقتصادی است که این قدرت از پرورش نیروی انسانی، فراهم آوردن ابزارهای تولید، ایجاد بسترهای لازم برای عقلانی کردن تولیدو مصرف و ... به دست می آید.

وی با بیان اینکه نمی توان کسی را با زور ترساند یادآور شد: برگ برنده در دست کسی است در افزایش تولید اقتصادی و رفاه اجتماعی گام برداشته باشد. ما در آینده با مسائل مختلفی بروبرو می شویم که یکی از آنها جمعیت است. دو مفهوم انرژی و جمعیت مهمترین مسائل آینده ما است چون جمعیت در صورت دستیابی به انرژی زنده است.

دکتر سیدمیرزایی با اشاره به از بین رفتن انرژی فسیلی، نسبت به عدم بهره گیری از انرژی خورشیدی که ارزان و پایان ناپذیر است به شدت انتقاد کرد و نسبت به رشد نرخ شهرنشینی به بیش از 70 درصد و از بین رفتن پتانسیل روستا در ایران هشدار داد.



در این نشست، نادر مطیع حق شناس به ارائه مقاله خود با عنوان" مستندسازی پژوهش های جمعیتی در حوزه داده ها با استفاده از تکنیک نیازسنجی" پرداخت و گفت: هدف اصلی این مقاله مستندسازی منابع مربوط به مطالعات انجام شده در دو دهه اخیر در زمینه روشهای جمع آوری، ارزیابی کیفیت و سیاستهای جمع آوری داده های جمعیتی و چالشهای فراروی آن در ایران در راستای تجهیز بانک اطلاعات جمعیتی کشور می باشد.

عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه افزود: امکان سنجی پژوهشها در این زمینه بعنوان مبنای تعیین اولویت های پژوهشی و ارزیابی آنها و نیز دستیابی به یک رویکرد مطالعاتی واحد و همگرا در مطالعات و پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی هدف نهایی مقاله هستند.

وی با بیان اینکه روش تحقیق اسنادی بوده و چارچوب نظری مطالعه بر اساس برداشت اجتماعی از نظریه نیازها استوار است، تأکید کرد: منابع اصلی اطلاعات را گزارش طرح های فنی انجام شده در مرکز آمار ایران، مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه در قالب پروژه مشترک جمعیت و توسعه دانشگاه تهران و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و نیز مجموعه مقالات ارزشمند ارائه شده در سومین همایش انجمن جمعیت شناسی یران در سال 1384 و مقالات تأیید شده در فصلنامه تخصصی جمعیت سازمان ثبت احوال کشور تشکیل می دهند.

حق شناس در عین حال تأکید کرد: در این تحقیق تلاش شده از جدیدترین منابع موجود دفتر مرکزی جمعیت PRB در حوزه روشها و سیاستهای جمع آوری داده های جمعیتی که در بخش پیشنهادات برخی از پژوهشها اشاره شده، استفاده شود.



دکتر فریده خلج آبادی فراهانی نیز به ارائه مقاله خود با عنوان" اهمیت پژوهشهای اجتماعی- فرهنگی در موفقیت برنامه های جمعیتی و بهداشت باروری" پرداخت که آن را با همکاری دکتر شهلا کاظمی پور دانشیار مرکز مطالعات و تحقیقات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه تدوین کرده است.

دکتر فراهانی گفت: تحقیقات اجتماعی فرهنگی به ما کمک می کند تا برنامه های جمعیتی و بهداشتی را با نیازهای مردم تطبیق بدهیم.

استادیار مرکز مطالعات و تحقیقات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه تصریح کرد: این تحقیقات موجب در نظر گرفتن ابعاد جنسیتی شده و به نیازهای بهداشتی مردم از دیدگاه مردم نظاره می کند. این امر به ویژه در جایی که قومیتهای مختلف با دیدگاه های گوناگون وجود دارند حائز اهمیت است.



وی یادآور شد: تحقیقات علوم اجتماعی برخلاف مردم شناسی وقت و زمان اقامت برای مدت طولانی در فیلد برای جستجوی فرهنگ قومی را ندارد بلکه با یک رویکرد جامع و با ابزارهایی در مدت زمان محدود جستجوی فوق را انجام می دهد.



دکتر فراهانی در پایان به تشریح چالشهای پیش روی این تحقیقات در اثربخشی برنامه های جمعیتی و بهداشتی باروری پرداخت.

در پایان نشست دکتر محمود مشفق نیز به "موانع و مسائل انجام پژوهشهای جمعیت شناسی در ایران با تأکید بر مهاجرت" اشاره کرد و گفت: مشخص نبودن پارادایمهای پژوهشی جمعیت شناسی، ظرف ایده پردازی در حوزه مطالعات جمعیتی، عدم توسعه روش شناسی جمعیت شناسی در مقایسه با سایر حوزه های علوم اجتماعی، اختلاط روشی با جامعه شناسی، پژوهش بر مبنای داده های ناقص سرشماری و ثبت احوال، از جمله موانع و چالشهای بنیادی در انجام پژوهش های جمعیت شناسی است.

عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و تحقیقات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه افزود: تنها منبع آمار و اطلاعات مربوط به مهاجرت در مقیاس کلان کشوری در ایران سرشماری های عمومی نفوس و مسکن است که هر 10 سال یکبار در ایران انجام می شود. سرشماری های انجام شده طی سالهای 1335 تا 1385 اطلاعات زیادی درباره مهاجرت و جابجایی های جمعیتی در ایران به دست می دهد، اما برخی عوامل چون تغییرات تقسیمات کشوری و مرزهای منطقه ای، تفاوت های مربوط به تعاریف و دسته بندی داده ها در جدولهای سرشماری قیاس پذیری آنها را بسیار مشکل کرده است.

وی افزود: ترسیم مجدد مرزهای اداری- سیاسی مسئله مشترکی است که تحلیل سری های زمانی برای هر نوع داده سرشماری را با مشکل روبرو می کند؛ این قضیه برای داده های مهاجرتی به مراتب مشکل سازتر است، زیرا مناطق بسیار زیادی بر اساس چنین داده هایی مرزبندی می شوند، بنابراین لازم است در تحلیل درازمدت و مطالعه روندی مهاجرت های داخلی با احتیاط عمل کرد.

مشفق تأکید کرد: جمع آوری اطلاعات مربوط به مهاجرتهای داخلی قبل انقلاب یعنی قبل از دهه 1355 تا 1365 به شکلی است که امکان مقایسه داده های حاصل از سرشماری های قبلی را با نتیجه حاصل از سرشماری های بعد امکان پذیر نمی کند. با توجه به اینکه داده های مهاجرتی مربوط به یک دوره 10 ساله است بسیاری از مهاجرتهای میان دوره ای حذف می شود لذا داده های مهاجرتی همواره با خطای حذف همراه است.

در این نشست دکتر محمد میرزایی و دکتر حبیب الله زنجانی از پیشکسوتان حوزه مطالعات جمعیت شناسی به ارائه گزارشی از تاریخچه راه اندازی مراکز مطالعات جمعیت شناسی در ایران پرداخته و توسعه این بخش از مطالعات علوم اجتماعی را مرهون فعالیت مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، گروه آموزش جمعیت شناسی و انجمن جمعیت شناسی ایران دانستند.