  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۶ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۰۶

در بین 31 استان/

کسب رتبه نخست سیستان و بلوچستان در زمینه پایش آلایندها

کسب رتبه نخست سیستان و بلوچستان در زمینه پایش آلایندها

اداره محیط زیست سیستان و بلوچستان رتبه نخست کشور را از بین 31 استان به خاطر تامین فضا، تجهیزات و امکانات، تامین نیروی انسانی و تعداد ایستگاهها در زمینه پایش آلاینده های زیست محیطی بدست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رتبه بندی براساس ضوابط و استانداردهای دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست از قبیل تامین فضا، تجهیزات و امکانات، تامین نیروی انسانی و تعداد ایستگاههای پایش فعال و تعداد فاکتورهای مورد سنجش انجام شده است.

این در حالی است که به علت وجود پدیده گرد و غبار در این استان، شهرستانهای زاهدان و زابل به ایستگاه های پایش آلودگی هوا مجهز شده اند و پایش هوا در این ایستگاهها بصورت لحظه ای صورت می گیرد.

وزش باد در زابل با سرعت 90 متر بر ثانیه حاکی از بحرانی بودن غلظت گرد و غبار در جنوب شرق ایران است. میزان ذرات گرد و غبار اگر از 625 میکرو گرم بر متر مکعب بیشتر شود یعنی PSI بیشتر از 350 است و این به معنی ایجاد شرایط بحرانی در شرق ایران است.

کد مطلب 1218426

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها