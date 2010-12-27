کسب رتبه نخست سیستان و بلوچستان در زمینه پایش آلایندها

به گزارش خبرگزاری مهر، این رتبه بندی براساس ضوابط و استانداردهای دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست از قبیل تامین فضا، تجهیزات و امکانات، تامین نیروی انسانی و تعداد ایستگاههای پایش فعال و تعداد فاکتورهای مورد سنجش انجام شده است.



این در حالی است که به علت وجود پدیده گرد و غبار در این استان، شهرستانهای زاهدان و زابل به ایستگاه های پایش آلودگی هوا مجهز شده اند و پایش هوا در این ایستگاهها بصورت لحظه ای صورت می گیرد.

وزش باد در زابل با سرعت 90 متر بر ثانیه حاکی از بحرانی بودن غلظت گرد و غبار در جنوب شرق ایران است. میزان ذرات گرد و غبار اگر از 625 میکرو گرم بر متر مکعب بیشتر شود یعنی PSI بیشتر از 350 است و این به معنی ایجاد شرایط بحرانی در شرق ایران است.