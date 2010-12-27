ردپای خرس قهوه ای در بهرام گور دیده شد

حسن ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: از ردپای این خرس قهوه ای که در دو کیلومتری منطقه حفاظت شده بهرام گور مشاهده شده عکسبرداری و مختصات و نقطه ای که این گونه رد شده غالب گیری شده است.

وی ادامه داد: در بررسیهای اولیه این چنین به نظر می رسد که این خرس قهوه ای از منطقه سرچهان بوانات به سمت منطقه بهرام گور آمده و احتمال می رود که به دلیل سردی زیستگاهش به این منطقه آمده است.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان نی ریز تصریح کرد: خرس قهوه ای فقط در رشته کوههای زاگرس وجود دارد و زیستگاه خرس مشکی تنها سیستان و بلوچستان است.

ابراهیمی اظهار داشت: امکان زنده گیری خرس قهوه ای که در اطراف بهرام گور دیده شده وجود ندارد اما پس از پیدا شدن به زیستگاه اصلی خود بازگردانده می شود.

عکس تزئینی است

منطقه حفاظت شده بهرام گور در شرق استان فارس و شمال شرقی شهرستان نی ریز قرار دارد و وسعت این منطقه 40 هزار و 800 هکتار و ارتفاع بلندترین نقطه آن دو هزار و 787 متر بوده و دارای آب و هوای گرم و خشک و بارندگی حدود 200 میلی متر است.

این محدوده از سال 1351 با عنوان منطقه حفاظت شده "بهرام گور" تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست فارس قرار گرفته است. منطقه حفاظت شده بهرام گور تنها منطقه در کشور است که جمعیت قابل ملاحظه و پویایی از گورخر ایرانی را در خود جای داده است.

حضور دیگر گونه های ارزشمند نظیر جبیر، گربه کاراکال، زاغ بور، هوبره و... ارزش اکولوژیکی این زیستگاه پهناور را دو چندان می کند و تماشای حیات وحش به خصوص گونه های در معرض تهدیدی نظیر گورخر ایرانی، هوبره و زاغ بور در این منطقه به سادگی امکان پذیر است.