دانشگاه تبریز به جمع 500 دانشگاه برتر جهان می پیوندد

به گزارش خبرنگار مهر، علی رستمی عصر یکشنبه در یازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه تبریز با اشاره به فعال بودن این دانشگاه در عرصه فناوری افزود: در یک سال گذشته دانشگاه تبریز با کسب افتخاراتی از قبیل کسب عنوان پژوهشگر برتر در سطح کشوری و دارا بودن چهره های برتر استانی جایگاه والای همیشگی خود را به اثبات رسانده است.

رستمی با اشاره به فعالیت های نوین پژوهشی دانشگاه تبریز گفت: هم اینک برای تجاری سازی محصولات پژوهشی دانشگاه "مرکز رشد" را فعالکرده ایم که بدین طریق رابطه ی مستحکم صنعت و دانشگاه را ارتقاء بخشیم.

وی تجهیز الکترونیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه را از دیگر اقدامات دانشگاه تبریز اعلام کرده و اظهار داشت: وب سایت دانشگاه بدلیل طراحی خوب و دسترسی آسان به لینک های موجود رتبه هفتم جهانی را کسب کرده است.

رستمی همچنین بهره وری دانشگاه تبریز در حوزه پژوهش را رضایت بخش ندانسته و گفت: با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده نمود و بهره وری چشمگیری را در این حوزه شاهد نیستیم.

در این آیین، محمدتقی علوی، رئیس دانشگاه تبریز رتبه این دانشگاه در کشور را دهم اعلام کرد این درحالی است که در آخرین آماری که توسط جعفر مهراد، چهره ماندگار کشور و رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اعلام شد، رتبه دانشگاه تبریز در بین دانشگاه های کشور 13 بوده است!

به اعتقاد کارشناسان، حتی اگر رتبه دهمی دانشگاه تبریز را بپذیریم، این رتبه برای دومین دانشگاه ایران که بیش از نیم قرن از تاسیس آن می گذرد جای تاسف دارد.

همچنین بر اساس این آمار، رتبه دانشگاه تبریز در خاورمیانه 39 و رتبه آن در بین دانشگاه های جهان 1496 است.