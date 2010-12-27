قهرمان ترکیه تا نوار غزه شنا می کند/ آغاز سال نو در کنار کودکان فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، این قهرمان نامدار شنای ترکیه در نظر دارد به همراه گروهی که وی را همراهی می کنند خود را تا روز اول ژانویه (آغاز سال نو میلادی) به نوار غزه برسانند.

آلپر سوناچ اوغلو تاکید کرد: در این اقدام ما اهداف سیاسی را دنبال نمی کنیم بلکه هدف ما این است که سال جدید را در کنار کودکان فلسطینی بگذرانیم.

وی با اشاره به اینکه دو تا سه شناگر فرانسوی نیز در مصر به این گروه ملحق خواهند شد، افزود: ما با نام صلح و دوستی و کمک به مردم فلسطین در نظر داریم تا نوار غزه شنا کنیم.

این قهرمان سابق ورزش ترک ادامه داد: برای رسیدن به نوار غزه دو مسیر برای شنا کردن در نظر داریم. مسیر نخست 120 کیلومتری و از طریق کانال سوئز است که در این مسیر احتمال روبرو شدن گروه با نیروهای اسرائیلی وجود دارد.

وی افزود: اما مسیر دوم از طریق دریای مدیترانه و 180 کیلومتری است که در نهایت به سواحل غزه منتهی می شود. البته ما ترجیح می دهیم از همین مسیر به سوی غزه شنا کنیم.

سوناچ اوغلو با اشاره به هدف بشردوستانه این گروه شناگر خاطر نشان کرد: می خواهیم خود را به کودکان بی سرپرست فلسطینی برسانیم. در حالی که در همه جای جهان در آستانه سال نو همه در جشن و شادی بسر می برند ما می خواهیم کودکان فلسطینی را شاد کنیم و ثابت کنیم ورزش حامل پیام صلح و دوستی است.

این قهرمان ترک همچنین خطر حمله کوسه به این گروه شناگر که از سواحل مصر تا نوار غزه را خواهند پیمود، رد کرد.