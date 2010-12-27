پانتومیم آخرین نفسهای خود را می کشد

فرشاد منظوفی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: در حقیقت پس از جشنواره کشوری پانتومیم که در بوشهر برگزار شد، عملا چیزی به نام پانتومیم به جز در حد دو تا چهار واحد در دانشگاها وجود ندارد.

وی بیان کرد: جشنواره بوشهر نیز پس از چهار سال تعطیلی بین جشنواره دوم تا سوم در سال 85 برگزار اما دوباره این جشنواره تعطیل شد.

منظوفی نیا اظهار داشت: فرهنگسرای اشراق تهران خواست حرکتی را شروع کند و یک دوره جشنواره پانتومیم را نیز برگزار کرد اما سطح کارها آنقدر پایین بود که به بسیاری از این کارها اصلا نمی شد پانتومیم گفت.

ضرورت وجود پانتومیم در کشور احساس نمی شود

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم با خودمان صادق و روراست باشیم باید بگویم که ما چیزی به نام پانتومیم در کشور نداریم.

این ایماگر بیان داشت: در حوزه نمایش در کشور ما ضرورت وجود پانتومیم احساس نمی شود و به آن به عنوان یک کالای لوکس، تجملاتی و شاید زیاده نگاه می کنند در حالیکه اینطور نیست.

منظوفی نیا افزود: اگر بپذیریم که عنصری به نام زبان در تئاتر، کار نمایشی و اجرایی را در چارچوب جغرافیای یک قوم، یک فرهنگ و یک زبان محدود می کند آن وقت به این نتیجه می رسیم که چقدر به این کارهای فرامرزی و شکستن این محدودیتها نیاز داریم که بتوانیم بدون اینکه از نظر زبان محدود باشیم با تماشاگر ارتباط برقرار کنیم.

کارگاههای آموزش پانتومیم در استانها برگزار نمی شود

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه سطح آموزش پانتومیم در کشور پایین است، گفت: هم اکنون آموزش آکادمیک پانتومیم تنها به دو تا چهار واحد در دانشگاهها خلاصه می شود.

وی افزود: آموزشگاهی که به طور رسمی و توسط یک استاد مسلط، پانتومیم تدریس کند وجود ندارد و خیلی وقت است که کارگاههای آموزش پانتومیم در استانها برگزار نمی شود.

منظوفی نیا بیان کرد: پانتومیم گونه ای از نمایش است که نیاز به جایی وسیع، نور، دکور و گریم ندارد و تنها به یک ایماگر مسلط با بدنی آماده نیازمند است.

پانتومیم می تواند مردم را با تئاتر آشتی دهد

وی افزود: بنابراین بسیاری از محدودیتهایی که تئاتر صحنه می تواند داشته باشد، پانتومیم ندارد و در خیابان به راحتی می تواند با مردم ارتباط برقرار کند.

منظوفی نیا تصریح کرد: همچنین پانتومیم می تواند عاملی برای بالا بردن تئاتر آگاهی مردم و آشتی دادن مردم با تئاتر باشد.

وی با بیان اینکه بودجه ای به این گونه تئاتری در کشور اختصاص داده نمی شود، یادآور شد: پانتومیم هم مثل بقیه گونه های نمایش در کشور بی نیاز از حمایتهای دولتی نیست و تا زمانی که بودجه ای به این امر اختصاص داده نشود و ضرورت وجود این هنر ظریف احساس نشود، هر کاری دست و پا زدن بیهوده است.

نسل بعدی پانتومیم در کشور تربیت نشده است

این کارگردان تئاتر کشور، سرمایه گذاری در پانتومیم و تربیت ایماگر را ضروری دانست و گفت: تعداد مدرسین پانتومیم کشور ما بسیار انگشت شمار هستند و ممکن است در حد پنج تا شش نفر بیشتر نباشند و عمر نیز به سرعت می گذرد.

منظوفی نیا تصریح کرد: به عقیده من نسل بعدی پانتومیم در کشور که بتواند جای این اساتید را بگیرد، هنوز تربیت نشده و این به نظر من یک زنگ خطر برای آینده پانتومیم در کشور است.