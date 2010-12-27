این مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کتاب، داستان پسری خجالتی به اسم "بن" را روایت می‌کند که معلمش برای تعطیلات تابستان به او و همکلاس‌هایش تحقیقی با موضوع طبیعت داده است.

وی ادامه داد: "بن" هم که به دریا و صدف‌ها علاقه دارد تصمیم می‌گیرد همراه مادرش به دریا برود و مجموعه‌ای از صدف‌های دریایی را جمع‌آوری کند تا توانایی خاص خودش را به رخ دیگران می‌کشد.

منجزی در ادامه درباره دیگر آثارش اینچنین توضیح داد: کتاب "اوا" نوشته پیتر دیکنسون که رمانی نوجوانانه است نیز از سوی نشر قطره منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: این کتاب داستان دختری را روایت می‌کند که در یک تصادف اعضا بدنش را از دست می‌دهد و مغزش را بر روی بدن یک شامپانزه پیوند می‌زنند.

"قطع شدن زنجیره غذایی" نوشته "کریس بی لیسی" از دیگر ترجمه‌های جدید فرمهر منجزی است که ‌وی در این‌باره نیز گفت: این کتاب داستانی درمورد محیط زیست، آلودگی نفتی،‌ دریا و تلاش‌های کودکان و راه‌حل‌هایی ارائه شده آنها برای رفع این مشکل است.

وی بیان کرد: این کتاب را نشر قطره برای نوجوانان راهی بازار می‌کند.

این مترجم درباره ترجمه کتاب‌های گریس نوشته "کریس مری‌کل هارپر" نیز گفت: 3 جلد از این مجموعه رمان 6 جلدی را در دست ترجمه دارم .

وی با اشاره به اینکه این مجموعه، داستان دختری به نام "گریس" را بیان می‌کند، گفت: هم‌اکنون "گریس خالی، طرفدار محیط زیست"، "گریس خالی و حمله‌ هله‌هوله‌ای" و "گریس خالی و گردش در پارک" را ترجمه و به نشر پنجره تحویل داده‌ام.

منجزی ابراز امیدواری کرد که این مجموعه کتاب‌ها به نمایشگاه کتاب در اردیبهشت‌ماه سال آینده در اختیار مخاطبان قرار بگیرد.