این مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کتاب، داستان پسری خجالتی به اسم "بن" را روایت میکند که معلمش برای تعطیلات تابستان به او و همکلاسهایش تحقیقی با موضوع طبیعت داده است.
وی ادامه داد: "بن" هم که به دریا و صدفها علاقه دارد تصمیم میگیرد همراه مادرش به دریا برود و مجموعهای از صدفهای دریایی را جمعآوری کند تا توانایی خاص خودش را به رخ دیگران میکشد.
منجزی در ادامه درباره دیگر آثارش اینچنین توضیح داد: کتاب "اوا" نوشته پیتر دیکنسون که رمانی نوجوانانه است نیز از سوی نشر قطره منتشر میشود.
وی ادامه داد: این کتاب داستان دختری را روایت میکند که در یک تصادف اعضا بدنش را از دست میدهد و مغزش را بر روی بدن یک شامپانزه پیوند میزنند.
"قطع شدن زنجیره غذایی" نوشته "کریس بی لیسی" از دیگر ترجمههای جدید فرمهر منجزی است که وی در اینباره نیز گفت: این کتاب داستانی درمورد محیط زیست، آلودگی نفتی، دریا و تلاشهای کودکان و راهحلهایی ارائه شده آنها برای رفع این مشکل است.
وی بیان کرد: این کتاب را نشر قطره برای نوجوانان راهی بازار میکند.
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