  1. هنر
  2. سایر
۶ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۴۲

منجزی در گفتگو با مهر:

بن به تعطیلات می‌رود/ مجموعه‌های "گریس" در راه نشر

بن به تعطیلات می‌رود/ مجموعه‌های "گریس" در راه نشر

"بن در تعطیلات" نوشته امیلی اسمیت با ترجمه فرمهر منجزی به زودی از سوی انتشارات پنجره راهی بازار کتاب می‌شود.

 این مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کتاب، داستان پسری خجالتی به اسم "بن" را روایت می‌کند که معلمش برای تعطیلات تابستان به او و همکلاس‌هایش تحقیقی با موضوع طبیعت داده است.

وی ادامه داد: "بن" هم که به دریا و صدف‌ها علاقه دارد تصمیم می‌گیرد همراه مادرش به دریا برود و مجموعه‌ای از صدف‌های دریایی را جمع‌آوری کند  تا توانایی خاص خودش را به رخ دیگران می‌کشد.

منجزی در ادامه درباره دیگر آثارش اینچنین توضیح داد: کتاب "اوا" نوشته پیتر دیکنسون که رمانی نوجوانانه است نیز از سوی نشر قطره منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: این کتاب داستان دختری را روایت می‌کند که در یک تصادف اعضا بدنش را از دست می‌دهد و مغزش را بر روی بدن یک شامپانزه پیوند می‌زنند.

"قطع شدن زنجیره غذایی" نوشته "کریس بی لیسی" از دیگر ترجمه‌های جدید فرمهر منجزی است که ‌وی در این‌باره نیز گفت: این کتاب داستانی درمورد محیط زیست، آلودگی نفتی،‌ دریا و تلاش‌های کودکان و راه‌حل‌هایی ارائه شده آنها برای رفع این مشکل است.

وی بیان کرد: این کتاب را نشر قطره برای نوجوانان راهی بازار می‌کند.

این مترجم درباره ترجمه کتاب‌های گریس نوشته "کریس مری‌کل هارپر" نیز گفت: 3 جلد از این مجموعه رمان 6 جلدی را در دست ترجمه دارم .
 
وی  با اشاره به اینکه این مجموعه، داستان دختری به نام  "گریس" را بیان می‌کند، گفت: هم‌اکنون "گریس خالی، طرفدار محیط زیست"، "گریس خالی و حمله‌ هله‌هوله‌ای" و "گریس خالی و گردش در پارک" را ترجمه و به نشر پنجره تحویل داده‌ام.
 
منجزی ابراز امیدواری کرد که این مجموعه کتاب‌ها به نمایشگاه کتاب در اردیبهشت‌ماه سال آینده در اختیار مخاطبان قرار بگیرد. 
کد مطلب 1218439

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها