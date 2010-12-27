آزاد راه دریایی در شمال ایران ساخته می شود

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این آزاد راه به صورت سازه آهنی (پل) در فاصله150متری ساحل بر روی دریا ساخته می شود و به این علت از تخریب محیط زیست جلوگیری می کند.

وی اظهارداشت: ساخت این آزاد راه از مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور به گیلان است که اکنون در مرحله مناقصه و انتخاب سرمایه گذار قرار دارد.

استاندار گیلان گفت: ساخت این آزاد راه دریایی رونق گردشگری و اقتصاد و نیز ایجاد اشتغال را در سه استان شمالی در پی خواهد داشت.

وی با اعلام اینکه راه آهن رشت - ساری نیز در جواراین آزاد راه ساخته خواهد شد، افزود: با ساخت این پروژه زمینه توسعه بنادر، طرحهای گردشگری و ساخت اسکله های جدید فراهم می شود.