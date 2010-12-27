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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۵۴

نمایشگاه هنرهای تجسمی قرآنی در هرمزگان افتتاح شد

نمایشگاه هنرهای تجسمی قرآنی در هرمزگان افتتاح شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد از افتتاح نمایشگاه هنرهای تجسمی قرآنی در هشتمین نمایشگاه سراسری کتاب هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حجت الاسلام محمد پهلوانی یکشنبه شب در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در جمع خبرنگاران گفت: نمایشگاه هنرهای تجسمی قرآنی به همت جمعی از هنرمندان و دبیرخانه کانون فرهنگی - هنری مساجد در هشتمین نمایشگاه سراسری کتاب هرمزگان افتتاح شد.

وی بیان داشت: یکی از بهترین روشهای انتقال مفاهیم قرآنی به مخاطبان ارائه آن در قالب آثار هنری فاخر و جذاب است.

وی افزود: دبیرخانه کانونهای فرهنگی، هنری مساجد با ایجاد ارتباط دو سویه و جذب هنرمندان توانمند و حمایت آنها توانسته آثار قرآنی ارزشمندی را تولید و در جهت گسترش مفاهیم قرآنی به مردم عرضه کند.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی، هنری مساجد در خصوص نمایشگاه هنرهای تجسمی قرآنی خاطرنشان کرد: 30 تابلو مزین به آیات قرآن کریم که با روش خلاقانه و منحصر به فردی با خاکهای رنگی جزیره هرمز نقاشی و برای اولین بار درکشور به صورت نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است.

پهلوانی تصریح کرد: این آثار زیبا توسط احمد کارگران از هنرمندان توانمند هنرهای تجسمی بندرعباس خلق و روش ابتکاری وی که منجر به تولید تابلوهای قرآنی با جذابیت و رنگهای منحصر به فردی شده، قابلیت عرضه در سطح کشور و عرصه بین المللی را دارد.

کد مطلب 1218442

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