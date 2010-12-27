نمایشگاه هنرهای تجسمی قرآنی در هرمزگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حجت الاسلام محمد پهلوانی یکشنبه شب در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در جمع خبرنگاران گفت: نمایشگاه هنرهای تجسمی قرآنی به همت جمعی از هنرمندان و دبیرخانه کانون فرهنگی - هنری مساجد در هشتمین نمایشگاه سراسری کتاب هرمزگان افتتاح شد.

وی بیان داشت: یکی از بهترین روشهای انتقال مفاهیم قرآنی به مخاطبان ارائه آن در قالب آثار هنری فاخر و جذاب است.

وی افزود: دبیرخانه کانونهای فرهنگی، هنری مساجد با ایجاد ارتباط دو سویه و جذب هنرمندان توانمند و حمایت آنها توانسته آثار قرآنی ارزشمندی را تولید و در جهت گسترش مفاهیم قرآنی به مردم عرضه کند.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی، هنری مساجد در خصوص نمایشگاه هنرهای تجسمی قرآنی خاطرنشان کرد: 30 تابلو مزین به آیات قرآن کریم که با روش خلاقانه و منحصر به فردی با خاکهای رنگی جزیره هرمز نقاشی و برای اولین بار درکشور به صورت نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است.

پهلوانی تصریح کرد: این آثار زیبا توسط احمد کارگران از هنرمندان توانمند هنرهای تجسمی بندرعباس خلق و روش ابتکاری وی که منجر به تولید تابلوهای قرآنی با جذابیت و رنگهای منحصر به فردی شده، قابلیت عرضه در سطح کشور و عرصه بین المللی را دارد.