۶ دی ۱۳۸۹، ۹:۱۸

معاون وزیر بهداشت:

دریافت پول از بیماران اورژانسی غیرقانونی است

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: درخواست ودیعه از بیماران اورژانسی تصادفی و غیرتصادفی هنگام مراجعه به بیمارستانهای خصوصی و دولتی غیرقانونی است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن امامی رضوی افزود: اگر این بیماران به یک مرکز درمانی مراجعه کنند و از آنان برای شروع درمان ودیعه ای درخواست شود که به بیمارستان بدهند، آن مرکز درمانی طبق قانون مرتکب تخلف شده و موظف است بیمار اورژانسی را بدون درخواست هیچ مبلغی پذیرش کند.

وی افزود: حال ممکن است مراکز درمانی خصوصی نگران این باشند که آن بیمار در ادامه روند درمانی نیز نتواند مبلغی به آنها بپردازد که در این صورت نیز قانونگذار پیش ­بینی های لازم را انجام داده و براساس آن این مرکز درمانی موظف است تا رساندن بیمار به وضعیت پایدار و مناسب برای ادامه درمان اقدامات لازم را انجام دهد و سپس به وسیله یک آمبولانس بیمار را به نزدیکترین مرکز درمانی دولتی تحویل دهد.
امامی رضوی خاطر نشان کرد: مصوبه قانون برنامه چهارم توسعه که در ۵ سال اخیر اجرایی شده تاکید می کند که هزینه درمان بیماران در مراکز دولتی نیز از طریق بیمه شخص ثالث پرداخت شود. برطبق این مصوبه تمام بیماران تصادفی درهمه مراکز پذیرش می­شوند و هزینه شان در بیمارستانهای دولتی به طور کامل پرداخت می­شود. درمورد بیماران غیر تصادفی که هزینه­ای برای پرداخت ندارند. نیز دولت بودجه­ای گذاشته تا هزینه بیمارستانها از آن محل پرداخت شود.
