امورات دینی و ارزشی در پیوست فرهنگی لحاظ شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد صبح دوشنبه در دیدار با استاندار ایلام اظهار داشت: رویکرد دولت دهم در توجه به امورات فرهنگی قابل تحسین است .

وی افزود: دشمن هم اکنون با اولویت قرار دادن جنگ نرم با تمام ابزارها به میدان آمده و سعی در تضعیف فرهنگ ناب دینی ما دارد .

وی تصریح کرد: ما هر ساله در راستای هم افزایی و بهره برداری هر چه بیشتر دستگاه ها بصورت قاعده مند برخی طرحهای فرهنگی را بصورت پیشنهادی در اختیار آنها قرار می دهیم .

این مقام مسئول بیان کرد: در استانها نیز متناسب با اولویتهای اجتماعی آنها برخی طرحها را پیشنهاد می کنیم تا رویکردهای آنها را در این بخشها تقویت کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود استان ایلام را پایگاه علاقمندان به ساحت مقدس اهل البیت عصمت و طهارت خواند و بیان کرد : پایداری و دین داری مردم منطقه ظرفیت بسیار بزرگی در جهت اجراء فعالیتهای فرهنگی است .

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور در ادامه گفت: مطالبی را که استاندار ایلام در حوزه فرهنگی اعلام کردند نشان از درک درست و صحیح ایشان دارد و باید به وی تبریک گفت .

وی خاطر نشان کرد: اقتدار کنونی کشور ما فرهنگی است و ما همه مزیتها را برای صدور فرهنگ ناب اسلامی و قرآنی به دنیا را در اختیار داریم .

این مسئول اضافه کرد: ما به عنوان سازمان تبلیغات اسلامی به ظرفیتهای مردمی توجه جدی داریم و تقویت تشکلهای مردمی و مذهبی در جامعه را بعنوان یک اصل دنبال می کنیم.