مذاکره با اسرائیل خودکشی سیاسی است/ قدردان ایران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، اسماعیل هنیه شب گذشته اظهار داشت که مقاومت قوی تر از زمان جنگ 22 روزه در اواخر سال 2008 و اوایل سال 2009 شده است.

وی خاطرنشان کرد: حماس خواهان مشارکت تمامی گروه های فلسطینی در دولت منتخب فلسطین است زیرا این جنبش خواهان مشارکت سیاسی همه گروه ها و نه انزوا و محرومیت سیاسی آنها است.

هنیه در بخش دیگر سخنان خود گفت: رابطه حماس با مصر یک رابطه استراتژیک است اما در مدیریت سیاسی اختلافاتی وجود دارد که ما تلاش می کنیم از طریق گفتگوی مستقیم و تفاهم آنها را حل و فصل کنیم. حماس تمایل دارد رسیدگی به پرونده ها و موضوعات فلسطینی همچون "گلعاد شالیت" و آشتی ملی فلسطین در اختیار مصر باقی بماند.

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین تصریح کرد: رابطه حماس با ایران همچون رابطه این جنبش با عربستان سعودی، قطر، اردن، مصر و سوریه است.

وی در رابطه با حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوارغزه به بهانه تجهیز حماس به سلاح های پیشرفته گفت: اسرائیل به تجاوزگری علیه ملت فلسطین اعتقاد دارد و گاهی برای این تجاوز از شیوه تحریک و مبالغه در قوای طرف مقابل خود استفاده می کند تا از این طریق تجاوزات خود را در برابر دیدگان جهانیان توجیه کند.

هنیه با بیان این مطلب افزود: این حق گروه های مقاومت است که برای دفاع مشروع از ملت فلسطین هر چه می خواهد در اختیار داشته باشد اما مسئولان سیاسی و اطلاع رسانی اسرائیل در این زمینه دروغ پردازی و مبالغه می کنند.

وی در ادامه احتمال جنگی جدید از سوی رژیم صهیونیستی در آینده ای نزدیک را بعید دانست اما اعلام کرد که این امر به معنای چشم پوشی صهیونیست ها از منطق تجاوزگری علیه ملت فلسطین نیست.

هنیه در بخش دیگر سخنان خود وتوی آمریکا را مانع تحقق آشتی ملی فلسطین دانست و اظهار داشت که اگر جنبش فتح از وتوی آمریکا رها شود و خود را به اراده سیاسی و استقلال فلسطین در تصمیم گیری مجهز کند آشتی ملی فلسطین محقق خواهد شد.

وی اظهار داشت: جنبش حماس در هر انتخاباتی که شرکت کند نتایج مهم و قابل توجهی را کسب خواهد کرد چرا که ملت فلسطین حامی حماس، مقاومت و اسلام است.

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین درباره مذاکره با رژیم صهیونیستی گفت: مذاکره با اسرائیل در شرایط کنونی خودکشی سیاسی محسوب می شود زیرا تجربه 18 سال مذاکره نشان داده که چیزی عاید فلسطین نشده است.

وی افزود: روابط ما با ایران همچون رابطه با عربستان سعودی، قطر، اردن، ترکیه و مصر و دیگر کشورهای عربی و اسلامی است. ایران ملت فلسطین را مورد حمایت سیاسی، مالی و تبلیغاتی قرار می دهد و ما قدردان این موضوع هستیم و علاوه براین ایران کشوری اسلامی است و جزئی از مولفه فکری و فرهنگی امت اسلامی و منطقه محسوب می شود.