4 کتاب طنز در دست انتشار هستند

رضا رفیعی طنزنویس در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: 4 مجموعه طنز از من در حال آماده سازی برای چاپ در انتشارات موسسه اطلاعات است.

وی افزود: این کتابها دربرگیرنده مطالب طنزی است که از سالهای 84 تا 89 در مطبوعات کشور و عمدتا روزنامه جام جم منتشر شده است. این طنزها به ترتیب در سه کتاب که"آب در هاون"، "باد در غربال" و " مشت به سندان" نام دارند ، منتشر می‌شوند. هر کدام هم مطالب طنز مربوط به 2 سال را شامل می‌شوند. هر جلد از این کتابها بین 400 تا 500 صفحه حجم دارد.

این نویسنده درباره سبک طنز این کتابها گفت: یک نکته مهم درباره متن کتابها نوع طنز آنهاست. 3 کتاب منثور نگاهی ادبی گونه با وقایع و حوادث دارند و صرفا طنز سیاسی بی روح و خشک نیستند بلکه فنون و صنایع ادبی مانند کنایات و استعاره در آنها بسیار به کار رفته است.

رفیعی گفت: کتاب دیگری با نام "طنز تغزل" دارم که مجموعه طنزی در قالب شعر است و مانند 3 کتاب نامبرده در مرحله حروفچینی است. این کتابها به خصوص 3 مجموعه به نثر نوشته شده، نگاه یک روزنامه نگار به حوادث سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... است که طی 6 سال در جامعه اتفاق افتاده است.

این طنزنویس افزود: طنز این کتابها طنز ژورنالیستی است که می‌تواند مرجعی برای افرادی باشد که قصد کنکاش مقطعی در تاریخ معاصر ایران را دارند. زاویه دید کتاب از نگاه یک طنزپرداز است و دیدگاه او مانند سهراب سپهری مخاطب را به این مهم دعوت می‌کند که چشمها را باید شست ، جور دیگر باید دید.