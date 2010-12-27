پایاب 54 سد آذربایجان شرقی به آبیاری نوین مجهز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، جلیل صریحی شامگاه یکشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران از جمع‌آوری اطلاعات جدید در مورد سدها و پایاب سدها در آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: مسئولان ارشد استان تصمیم‌های مهمی برای بهبود روش‌های آبیاری اتخاذ کرده‌اند و در این راستا برنامه‌های مطالعاتی به صورت گسترده انجام می‌گیرد.

صریحی اظهار داشت: در همین راستا سدها جایگاه ویژه‌ای داشته و سدهای کوچکی که قابل برنامه‌ریزی برای ارتقای آبیاری در استان هستند مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

وی گفت: در حال حاضر 54 سد امکان برنامه‌ریزی را دارند و سدهایی که باید به حفظ وضع موجود در آنها اکتفا کرد، 47 سد است.

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه استانداری آذربایجان شرقی افزود: 25 سد کوچک در حال اجرا برای ارتقای روش‌های آبیاری هستند و جمع‌بندی برنامه‌ریزی شبکه‌های سدهای کوچک استان تا پایان سال 92 خواهد بود.

صریحی تاکید کرد: اراضی پایاب تمام سدها در حال حاضر مورد بهره‌برداری هستند اما شیوه بهره‌برداری در حالت کلی سنتی است.

وی اظهار داشت: شیوه‌های آبیاری نیمه مدرن و تحت فشار در استان قابل برنامه‌ریزی هستند تا استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود صورت گیرد.

صریحی تاکید کرد: هفت هزار و 310 هکتار از اراضی پایاب سدها را می‌توان به صورت آبیاری تحت فشار استفاده کرد و 9 هزار و 390 برای اجرای شبکه‌های نیمه مدرن می‌تواند استفاده شود.

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه استانداری آذربایجان شرقی افزود: ‌در حال حاضر 17 هزار و 423 هکتار از اراضی استان برای آبیاری تحت فشار برنامه‌ریزی شده‌اند و با عملی شدن این طرح، 17 هزار هکتار از اراضی آذربایجان شرقی به ظرفیت اراضی تحت آبیاری روش‌های نوین افزوده می‌شود.

صریحی خاطر نشان کرد: ‌در حال حاضر برنامه‌های مطالعاتی برای سدهای بزرگ استان نیز در حال انجام است که با اتمام طرح‌های مطالعاتی آمار دقیقی در زمینه ظرفیت پایاب سدها به دست خواهد آمد.