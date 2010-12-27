استفاده مستقیم از بودجه دولت در تولید آثار موسیقایی خلاف قانون است

داریوش پیرنیاکان سخنگوی خانه موسیقی ضمن بیان این مطلب، تولید محصولات موسیقایی توسط بخش دولتی را خلاف اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد و گفت : بی تردید توان مالی و امکانات اجرایی در بخش دولتی بیش از واحدهای تولید محصولات فرهنگی در بخش خصوصی است و در عین حال طبیعی است که ورود بخش دولتی به این عرصه به لحاظ مالی بخش خصوصی را کنار خواهد زد به همین دلیل تا زمانی که دولت در این امور دخالت کند بخش خصوصی روز به روز ضعیف تر و کم توان تر خواهد شد .

وی در ادامه با اشاره به چگونگی فعالیت بخش دولتی و ایجاد تعامل با بخش خصوصی گفت : وظیفه دولت در قبال هنرمندان مشخص است و از امکانات مالی و اداری که در اختیار دارد به شکل های مختلف در جهت کمک به هنرمند استفاده می کند که این امر بسیار پسندیده و مورد قبول است اما در مواردی به ویژه در دو سال اخیر دیده شده است که بخش دولتی به طور مستقیم وارد عرصه تولید محصولات فرهنگی مانند تهیه آلبوم های موسیقی و برگزاری کنسرت های متعدد شده است که همین تولید به بخش خصوصی ضربه های بسیاری وارد کرده است درحالی که بخش دولتی برای تولید محصولات فرهنگی باید غیر مستقیم عمل کند و یارانه هایی برای تولید این محصولات اختصاص دهند به عنوان مثال هزینه تولید یک آلبوم را به هنرمند پرداخت کند و از سوی دیگر دست هنرمند را برای انتشار این آلبوم باز بگذارد تا خود او تصمیم بگیرد که تولید فرهنگی خود را برای انتشار به دست کدام ناشر بسپارد.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود : بحث برگزاری کنسرت هم به همین منوال است بخش دولتی از طریق امکانات اداری و روابط دولتی که دارد باید شرایط برگزاری کنسرت در بخش خصوصی را فراهم کند تا از این طریق هم در تولید محصولات فرهنگی شریک باشد و هم کمک های شایسته ای به بخش خصوصی کنند.

این نوازنده تار در ادامه صحبت های خود تولید آثار موسیقایی در بخش خصوصی را حرکتی هدفمند در جهت ارتقا سطح سلیقه مخاطب دانست و گفت : فعالان در بخش خصوصی با اندیشه های فرهنگی که دارند می توانند با حمایت و پشتوانه مالی بخش دولتی در جهت ارتقا و اشاعه هنر درست عمل کنند در غیراین صورت دخالت بخش دولتی در تولیدات بخش خصوصی توان سرمایه گذاری این بخش را برای تولید آثار جدی و هنری اندک می کند و اگر دامنه این تخلفات در بخش دولتی ادامه پیدا کند هم بخش خصوصی و هم هنرمند ضربه های جبران ناپذیری خواهند دید.