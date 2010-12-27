اعزام راهیان نور اصلی ترین برنامه برای مقابله باجنگ نرم است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، سردار حسینعلی یوسف علیزاده شامگاه روز یکشنبه در جلسه ستاد راهیان نور خراسان شمالی، اعزام راهیان نور به غرب کشور را حرکتی فرهنگی برای مقابله با تهاجم فرهنگی موجود در کشور عنوان کرد وافزود: با گرامیداشت دفاع مقدس، تجلیل و تکریم از حماسه آفرینان هشت سال دفاع مقدس، فرهنگ اخلاص و شهادت در بین جوانان نهادینه می شود.

وی تصریح کرد: فلسفه و منطق اعزام راهیان نور به منطقه غرب کشور باید بازسازی اندیشه نوجوانان و جوانان نسبت به ایثار و از خودگذشتگی رزمندگان باشد.

وی افزود: برای تحقق این هدف متعالی باید دستگاه ها و کمیته های اعزام راهیان نور استان سعی کنند که این حرکت فرهنگی منجر به یک تبادل فرهنگی شود.

یوسفعلیزاده از اعزام چهارهزار دانش آموز پسر مقطع دوم متوسطه استان به منطقه غرب کشور خبر داد و اظهارداشت: این اعزام به عنوان متمم درس آمادگی دفاعی در نظرگرفته شده است و سعی می شود برنامه های آموزشی، روایتگری راویان و بازدید از نمایشگاه های موجود در منطقه به دانش آموزان ارائه شود.

وی مدت زمان این اعزام را یک هفته اعلام کرد و ادامه داد: این اعزام قبل از اعزام سراسری راهیان نور صورت می گیرد.

وی اذعان داشت: سهم خراسان شمالی از اعزام سراسری راهیان نور 10هزار نفر اعلام شده است که به دلیل نبود امکانات و مشکلات استان تنها هفت هزار نفر اعزام می شوند.

وی خاطرنشان کرد: 600 نفر از خانواده های معظم شهدا و جانبازان استان نیز قبل از اعزام سراسری راهیان نور به منطق غرب کشور اعزام می شوند.