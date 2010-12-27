کشف 256 فقره سرقت با دستگیری 158 سارق در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس علیپور در تشریح این خبر گفت: در اجرای طرح عملیاتی مبارزه با تمام سرقتها در سطح استان تهران که به مدت سه روز در سطح شهرستانهای استان تهران به اجرا در آمد، 158 سارق و اخاذ دستگیر و 256 فقره انواع سرقت کشف شد.

وی ادامه داد: در این طرح سه روزه 115 دستگاه وسایل نقلیه کشف و 34 نفر سارق دستگیر شدند که از این تعداد کشفیات 80 مورد سرقت خودرو و 35 مورد سرقت موتورسیکلت بوده و در این رابطه 24 نفر سارق خودرو و 10 نفر سارق موتورسیکلت دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان تهران گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی در اجرای این طرح، 65 مورد سرقت منزل و مغازه، 18 مورد سرقت اماکن، هشت مورد سرقت احشام، 19 مورد سرقت داخل خودرو، هشت مورد سرقت به عنف و 23 مورد سایر سرقتها کشف شد.

سرهنگ علیپور اظهار داشت: از تعداد 151 سارق دستگیر شده 65 نفر سارق منزل، مغازه و اماکن، هفت نفر سارق احشام، 14 نفر سارق داخل خودرو، 10 نفر سارق به عنف و 28 نفر در خصوص سایر سرقتها دستگیر شدند .