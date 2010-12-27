729 دانش آموز آموزشهای مهارتی فنی و حرفه ای را فرا می گیرند

رسول شمشادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد دانش آموز در سال تحصیلی 90-89 براساس استانداردهای مصوب سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که در مجموعه هشتم رشته های مهارتی شاخه کاردانش تعریف شده است، ارائه و آزمون و اعلام نتایج با نظارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در هنرستان های کاردانش دولتی برگزارخواهد شد.

وی در ادامه از امضای تفاهمنامه همکاری بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان و جمعیت هلال احمر استان خبر داد و اظهارداشت: با توجه به اهمیت و نقش آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه اجتماعی و فرهنگی و از آنجا که نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده رکن اساسی توسعه و همچنین وظایف هلال احمر مبنی بر ارائه خدمات امدادی در سوانح، خدمات حمایتی و جهت هم افزایی بین بخشی و استفاده از پتانسیل های طرفین این تفاهمنامه منعقد شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گیلان گفت: موضوع تفاهمنامه تعامل و همکاری مشترک در زمینه توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای با هدف تقویت توان علمی و ارتقاء سطوح است که پس از بررسی و نیاز سنجی توسط کارشناسان طرفین قابل اجرا است.

وی افزود: همچنین به منظور هماهنگی و نظارت براجرای صحیح تفاهمنامه ها در سطح استان گیلان کارگروهی متشکل از مسئولان ذیربط دو طرف در استان تشکیل می شود و نمایندگان طرفین موظفند هرماه یکبار گزارش از پیشرفت همکاریهای متقابل را ارائه کنند.

ششمادی ادامه داد: این تفاهمنامه در شش ماده و 17 بند و در سه نسخه و به امضاء طرفین تنظیم شده است.