بارش برف ارتفاعات کرمان را سفید پوش کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، در حالیکه طی سال جاری آبی هیچ گونه بارشی در استان کرمان روی نداده بود بارش برف ارتفاعات "سربیژن" در کرمان را سفید کرد.

بارش این برف اگر چه کم بود اما پس از یک سال انتظار موجب خوشحالی کشاورزان منطقه شد و بسیاری از کشاورزان را شادمان کرد.

طبق آمار منتشر شده توسط کارشناسان هواشناسی در سال جاری میزان بارندگی در کرمان با افت محسوس مواجه شده است و 90 درصد نسبت به سال گذشته کمتر شد.

ادامه این روند موجب نگرانی کشاورزان استان شده است بطوریکه بسیاری از کشاورزان موتور پمپهای کشاورزی را در سال جاری برای یک ماه خاموش کرده اند.

آسمان کرمان پس از یک سال ابری شد

در حالی مردم کرمان در انتظار باران به سر می برند که آسمان شهر کرمان پس از یک سال ابری شد و حتی این مسئله هم موجب شادی مردم این شهر شد اما متاسفانه هیچ گونه بارشی در این شهر روی نداد.

از سوی دیگر کاهش شدید دمای هوا در کرمان موجب شد مردم در برخی مناطق استان دچار مشکل شوند و در همین راستا کارشناسان کشاورزی به خصوص در جنوب کرمان به کشاورزان در خصوص سرمازدگی محصولات کشاورزی هشدار دادند.

یک هفته پیش با هماهنگی ائمه جمعه سراسر استان کرمان نماز باران در کرمان برگزار شد.