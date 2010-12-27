هرمزگانیها از پنج میلیارد ریال بن کتاب بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، همایون امیرزاده یکشنبه شب در نشست مطبوعاتی که در محل نمایشگاه کتاب برگزار شد، بیان داشت: با همکاری و هماهنگی معاونت فرهنگی وزیر و استانداری تسهیلات لازم جهت ارائه پنج میلیارد ریال تسهیلات بن خرید کتاب به بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب به عمل آمده است.

وی افزود: پنج میلیارد ریال بن خرید با تخفیف 20 درصد در اختیار شهروندان قرار می گیرد که می توانند از باجه های بانک صادرات که در محل نمایشگاه مستقر هستند تهیه کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان تصریح کرد: متقاضیان عادی می توانند به ازای هر نفر با ارائه کارت ملی تا سقف 200 هزار ریال دیپلم و فوق دیپلم 300 هزار ریال، لیسانس 400 هزار ریال، فوق لیسانس و طلاب 500 هزار ریال بن کارت خرید کتاب دریافت کنند.