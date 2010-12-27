اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تجلی وحدت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سردار علی اکبر پورجمشیدیان ظهر یکشنبه در همایش هم اندیشی مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها گام بلندی در تاریخ کشور است و مردم و مسئولان نقش آفرین اصلی این عرصه بوده و واحدهای تولیدی و صنعتی در ایجاد آرامش اجتماعی در کنار دولت هستند.

سردار پورجمشیدیان اطمینان و باور مردم را از شاخصه های اصلی موفقیت طرح دانست و گفت: مهمترین مسئولیت مدیران و مسئولان کشور ایجاد اطمینان و باور در فرد فرد ملت ایران است زیرا بیان حقایق و واقعیت های اجتماعی و آشناسازی مردم با تأثیرات و دستاوردهای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه موجب افزایش و تقویت اعتماد عمومی می گردد.

بسیج موجب رشد واحد های تولیدی در کشور شده است

سردار پورجمشیدیان گفت: بسیج موجب رشد و پویایی واحدهای تولیدی و پویایی در کشور و استان شده است و عامل مهمی در تعامل مدیران و مسئولان واحدهای تولیدی و صنعتی می تواند باشد و وجود تعامل در مدیران صنعتی باعث رشد و تعالی تلاشگران صنعتی خواهد بود.

فرمانده سپاه عاشورا با اشاره به نقش اساسی بسیج کارگری در مراکز صنعتی و کارخانجات گفت: وجود بسیج در کارخانجات و مراکز صنعتی برای حل مشکلات صنعتی و بالا رفتن تولیدات صنعتی و موفقیت های اقتصادی و صنعتی است که حفظ روحیه بسیج و بکارگیری ایده و تفکرات بسیج لازمه این کارهای مهم و اساسی در فضای تولیدی و صنعتی کشور محسوب می شود و بسیج در خدمت تعامل بیشتر مدیران صنعتی استان آذربایجان شرقی و افزایش تولیدات با کیفیت های عالی است.

کارگران بسیجی با آرمانهای خدمت عامل اصلی موفقیت کشور در سازندگی است

مسئول سازمان بسیج کارگری سپاه عاشورا نیز در ادامه این همایش با اشاره به نقش کارگران در سربلندی ملت ایران تصریح کرد: بسیج همواره در راستای استقلال و رشد تعالی جبهه اقتصاد پیشتاز و پیشرو بوده است و حضور کارگران بسیجی با ایده و آرمان های مقدس خدمت و ترقی در جامعه از عوامل اصلی موفقیت کشور در عرصه های سازندگی و تولید است.

سرهنگ کمالی در ادامه افزود: کارگران استان آذربایجان شرقی در عرصه های تولیدی و صنعتی از کارگران نمونه کشور بوده و همواره با تولید و ابتکار و نوآوری در راستای رشد اقتصادی صنعتی پیشقدم بوده اند.

وی با بیان اینکه تفکر و روحیه بسیج تأثیرات فراوانی در کسب موفقیت های صنعتی و اقتصادی کشور داشته است، تأکید کرد: وجود روحیه بسیج موجب پویایی و بالا رفتن راندمان کاری در مراکز صنعتی اقتصادی است و بر اساس آمارهای موجود کارگران بسیجی بیشترین راندمان تولید در عرصه تولید و صنعت را دارند.

سرهنگ کمالی گفت: نهادینه سازی تفکر و ایده بسیج در عرصه صنعت موجب رشد و تعالی صنعتی کشور شده است و بسیجیان نقش کلیدی و مهمی در پیشرفت های صنعتی کشور داشته اند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: کارگران زحمتکش در دوران دفاع مقدس علاوه بر حضور در خط مقدم جبهه های جنگ و حتی تقدیم صدها شهید در عرصه پشتیبانی فنی و تجهیزاتی جبهه نیز با سعی و تلاش فراوان نقش آفرین بوده اند.

همایش هم اندیشی مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی استان آذربایجان شرقی با حضور فرمانده سپاه عاشورا در شرکت صنایع پمپ ایران برگزار شد.