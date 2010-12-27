  1. استانها
  2. کرمان
۶ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۱۴

در گورستان خواجه عسکر بم/

2 سبک تدفین باستانی متعلق به هزاره چهارم پیش از میلاد کشف شد

2 سبک تدفین باستانی متعلق به هزاره چهارم پیش از میلاد کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست گروه باستانشناسی گورستان باستانی خواجه عسکر از کشف دو نوع تدفین دوره مس سنگی متعلق به هزاره چهارم پیش از میلاد در این قبرستان خبر داد.

نادر علیدادی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به وجود قبرستان باستانی دوران مس سنگی در شهرستان بم اظهارداشت: این قبرستان مربوط به هزاره چهارم قبل از میلاد مسیح است.

وی تصریح کرد: عملیات نجات بخشی گورستان خواجه عسگر واقع در شهرستان بم با هدف مطالعه و آزادسازی از بیست و هفتم ماه جاری آغاز شده و تا یک ماه دیگر ادامه می یابد.

سلیمانی خاطرنشان کرد: این محوطه تاریخی در جریان یک کار عمرانی در ملک شخصی پیدا شد.

وی عنوان کرد: این محوطه هم اکنون مورد حفاظت یگان میراث فرهنگی قرار دارد و این دوره اولین عملیات کاوش گورستان است.

وی ادامه داد: هم اکنون دو نوع تدفین جدید در قالب جنینی و طاق باز کشف شده است.

سرپرست گروه کاوش گورستان خواجه عسکر گفت: اشیایی نیز در کنار تدفین های این گورستان کشف شده است که شامل جامهای پایه دار و کشیده با کف حلقوی می شود.

وی گفت: این تدفین ها می تواند اطلاعات مناسبی در راستای روشهای تدفین حوزه جنوب شرق کرمان را نمایان کند.
 

کد مطلب 1218465

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها