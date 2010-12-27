قیمت سوخت خانگی در مناطق کوهستانی عادلانه نیست

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام سید مصطفی محمدی امام جمعه کلاردشت ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با قدردانی از اجرای طرح بزرگ هدفمندی یارانه ها گفت: اجرای جراحی بزرگ اقتصادی یکی ازبزرگترین آرزوهای مقام معظم رهبری بود که توسط رئیس جمهوری انجام که بااستقبال عموم مردم روبرو شده است.
امام جمعه کلاردشت افزود: آنچه که موجب نگرانی بسیاری از مردم مناطق کوهستانی و سردسیر از جمله کلاردشت شده است اعلام نرخ سوخت است که از نعمت گاز بی بهره اند.
محمدی افزود: سوخت مردم منطقه که اکثر ماههای آن رنگ و بوی زمستانی دارد عمدتا گازوئیل و نفت است و مقدار سوخت آن نیز حداقل هزار لیتر در ماه است که مبلغ آن به نرخ آزاد حدود 3 میلیون تومان می شود و این مبلغ برای یک کارگرساده شهری که خیلی از آنان مستأجر هستند و روستائیان منطقه فاقد گاز سنگین است.
امام جمعه کلاردشت خطاب به رئیس جمهور افزود: هیچ رئیس جمهوری غیر از احمدی نژاد قادر به اجرای این جراحی بزرگ اقتصادی نبوده و در آینده نیز نخواهد بود و این ارزشمند است، ولی درراستای اجرای این جراحی بزرگ اقتصادی باید به نقاط ضعف و قوت آن توجه کرد و درصدد رفع ضعفهای این طرح بزرگ اجرا برآمد.
وی با بیان استقبال مردمی ازهدفمندی یارانه ها گفت: مردم منطقه کلاردشت همچون دیگر مردم کشوراجرای هدفمندی یارانه ها را پذیرفته اند و تنهادغدغه این مردم توجه به موضوع سوخت تا زمان بهره مندی آنان از گاز طبیعی است که امیدواریم شخص رئیس جمهور تدابیرویژه ای برای سوخت مناطق سردسیربدون گاز اتخاذ کنند.
نظر شما