چهار فدراسیون در انتظار برگزاری انتخابات رئیس/ نامزدها مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بنابراعلام امور مجامع سازمان تربیت بدنی مقدمات نام نویسی و تایید صلاحیت نامزدهای چهار فدراسیون ووشو، تنیس روی میز و گلف انجام شده و با دستور رئیس امور مجامع سازمان تربیت بدنی بزودی کار برگزاری مجمع انتخاباتی این فدراسیون ها آغاز خواهد شد. همچنین نام نویسی ازنامزدهای فدراسیون هندبال نیز از فردا سه شنبه آغاز می شود و این فدراسیون نیز در فهرست برگزاری مجامع انتخاباتی قرار خواهد گرفت.

مهدی علی نژاد سرپرست فدراسیون ووشو، امیرعباس لشکری رئیس کمیته پزشکی فدراسیون ووشو و بیژن ثابتی از پیشکسوتان کونگ فو سه نامزد فدراسیون ووشو هستند. برای انتخابات ریاست فدراسیون گلف کیکاوس سعیدی سرپرست این فدراسیون و یک نامزد دیگر کاندیدا هستند.

محمدرضا اشکذری (سرپرست)، مهرداد علی قارداشی (دبیر پیشین فدراسیون)، محمود رضا حسینی(عضو هیئت رئیسه فدراسیون) و سلیمان جعفرزاده (نماینده مجلس) نامزدهای ریاست فدراسیون تنیس روی میز هستند.