تماشاخانه ایرانشهر میزبان "باغ مرگ" شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش که نوشته آتیلا پسیانی است و فرهاد مهندس‌پور دراماتورژی آن را انجام داده است با حضور برزو ارجمند، ستاره پسیانی، پانته‌آ پناهی‌ها، رضا حداد، محمدرضا حسین‌زاده، شبنم مقدمی و فاطمه نقوی ساعت 20:30 به صحنه می‌رود.

طراحی صحنه و لباس این نمایش بر عهده احصایی و موسیقی متن آن را آنکیدو دارش ساخته است. "باغ مرگ" در بیست و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نامزد دریافت چهار جایزه در بخش‌های طراحی صحنه و لباس، نمایش‌نامه‌نویسی، کارگردانی و بهترین نمایش شده بود.



لیلا مدن‌پور و آرش فصیح دستیاران کارگردان، مهدی بوسلیک و مسعود انعامی مدیران صحنه و کسری عابدینی طراح پوستر و بروشور این نمایش هستند. قیمت بلیت نمایش "باغ مرگ" 15هزار تومان است.



دانشجویان می‌توانند از یکشنبه تا چهارشنبه هر هفته با ارائه کارت دانشجوییِ معتبر، بلیت این نمایش را با تخفیف دانشجویی 10هزار تومان تهیه کنند.