پنجره های اتاق بیماران تنفسی در بیمارستانها باید بسته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین نجمی اظهارداشت: بیماران تنفسی بستری در بیمارستانها توصیه کرد که در روزهای آلوده هوا، پنجره­ های اتاق و بخشی که بستری هستند را ببندند.

وی افزود: همانطور که در روزهای آلوده به کودکان و افراد مسن هشدار می­دهیم که از منزل خارج نشوند و در معرض هوای آلوده قرار نگیرند به بیماران بستری در بیمارستان توصیه می­شود از قرار گرفتن در معرض هوای آزاد خودداری کنند.

نجمی ادامه داد: بخشهای NICU بیمارستانها که اکثرا بیمارانی با مشکلات تنفسی بستری هستند حتما باید درهای پنجره بسته باشد تا هوای بیرون به داخل نفوذ نکند زیرا این افراد به هوای پاک نیاز دارند و امکان بیشتری برای تشدید شدن بیماریهای تنفسی در آنها وجود دارد.

نجمی ادامه داد: همراهان بیمار و مسئولین بیمارستانها باید توجه داشته باشند که در بخشها و اتاقها و فضایی که امکان تردد بیماران وجود دارد به هیج عنوان درب و پنجره­ای باز نباشد.

