والیبال ارومیه به حد و اندازه واقعی خود نزدیک شده است

جهانگیر سیدعباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ریشه دار بودن پیکان اظهار داشت: این تیم از معدود تیمهایی است که در والیبال دارای شخصیت باشگاهی است. شکست در ارومیه چیزی از ارزشهای این تیم کم نکرد خصوصا اینکه ارومیه جایی نیست که پیروزی در آن برای تیمهای مهمان آسان باشد.
وی افزود: جو سالن و هیجانی که از سوی تماشاگران به هنگام میزبانیهای تیم والیبال ارومیه، به راه میافتد کار را برای هر تیمی سخت میکند. اگر چه پیکان از تیمهای بزرگ است اما در این شرایط تقریبا فرصتی برای پیروزی به دست نیاورد چون اجازه آن را ندادیم.
سرمربی تیم والیبال ارومیه با اشاره به تمرینات چند ماه تیمش برای حضور در مسابقات لیگ برتر تصریح کرد: سه چهار ماه تمرینات فشرده و هدفمند داشتیم. این حق ما بود که در خانه خود و با بازی کم اشتباهی که داشتیم، نتیجه بگیریم. درست که حریفمان پیکان بود اما این دلیلی بر رقم خوردن نتیجهای غیر از پیروزی ما نبود. بازیکنان ارومیه انگیزههای لازم برای برد را داشتند.
وی یادآور شد: بازیکنان ما در بسیاری مسائل با حریف نامدار خود برابری میکنند. به هر حال بسیاری از نفرات ما از بازیکنانی هستند که به تیم ملی دعوت میشوند. سرعتیزنها و دریافت کنندههای ما هم که در رقابت کامل با بازیکن هم پست خود در تیم پیکان بودند. پس چرا نباید میبردیم؟ آن همم در روزی که کمترین اشتباه را داشتیم!
سیدعباسی همچنین به شکست این تیم در نخستین دیدار فصل جاری مسابقات لیگ برتر اشاره کرد و گفت: در مصاف با پرسپولیس باختیم چون هنوز به هماهنگی کامل نرسیده بودیم. اما پیروزی یکشنبه شب نشان داد که به آنچه بیانگر حد و اندازههای واقعی ما است، نزدیک شدهایم. قدرت واقعی والیبال ارومیه در این حد است.
سرمربی تیم والیبال ارومیه همچنین در مورد این تیم در هفته پنجم مقابل آلومینیوم المهدی بندرعباس گفت: فریب این را نمیخوریم که حریفمان تازه به لیگ برتر آمده است. اگر به این فکر کنیم باید از حالا خود را بازنده بدانیم. این تیم به اندازه همه تیمها مدعی برای ما مهم و بزرگ است.
به گزارش خبرگار مهر، دیدار دو تیم ارومیه و پیکان به عنون دیدار معوقه از هفته دوم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور یکشنبه شب در ارومیه با نتیجه 3 بر صفر و با برتری تیم میزبان به پایان رسید.
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