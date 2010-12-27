والیبال ارومیه به حد و اندازه واقعی خود نزدیک شده است

جهانگیر سیدعباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ریشه دار بودن پیکان اظهار داشت: این تیم از معدود تیم‏هایی است که در والیبال دارای شخصیت باشگاهی است. شکست در ارومیه چیزی از ارزش‎های این تیم کم نکرد خصوصا اینکه ارومیه جایی نیست که پیروزی در آن برای تیم‏های مهمان آسان باشد.

وی افزود: جو سالن و هیجانی که از سوی تماشاگران به هنگام میزبانی‎های تیم والیبال ارومیه، به راه می‎افتد کار را برای هر تیمی سخت می‎کند. اگر چه پیکان از تیم‏های بزرگ است اما در این شرایط تقریبا فرصتی برای پیروزی به دست نیاورد چون اجازه آن را ندادیم.

سرمربی تیم والیبال ارومیه با اشاره به تمرینات چند ماه تیمش برای حضور در مسابقات لیگ برتر تصریح کرد: سه چهار ماه تمرینات فشرده و هدفمند داشتیم. این حق ما بود که در خانه خود و با بازی کم اشتباهی که داشتیم، نتیجه بگیریم. درست که حریفمان پیکان بود اما این دلیلی بر رقم خوردن نتیجه‎ای غیر از پیروزی ما نبود. بازیکنان ارومیه انگیزه‎های لازم برای برد را داشتند.

وی یادآور شد: بازیکنان ما در بسیاری مسائل با حریف نامدار خود برابری می‎کنند. به هر حال بسیاری از نفرات ما از بازیکنانی هستند که به تیم ملی دعوت می‏شوند. سرعتی‏‎زن‏ها و دریافت کننده‏های ما هم که در رقابت کامل با بازیکن هم پست خود در تیم پیکان بودند. پس چرا نباید می‏بردیم؟ آن همم در روزی که کمترین اشتباه را داشتیم!

سیدعباسی همچنین به شکست این تیم در نخستین دیدار فصل جاری مسابقات لیگ برتر اشاره کرد و گفت: در مصاف با پرسپولیس باختیم چون هنوز به هماهنگی کامل نرسیده بودیم. اما پیروزی یکشنبه شب نشان داد که به آنچه بیانگر حد و اندازه‌های واقعی ما است، نزدیک شده‎ایم. قدرت واقعی والیبال ارومیه در این حد است.

سرمربی تیم والیبال ارومیه همچنین در مورد این تیم در هفته پنجم مقابل آلومینیوم المهدی بندرعباس گفت: فریب این را نمی‌خوریم که حریف‎مان تازه به لیگ برتر آمده است. اگر به این فکر کنیم باید از حالا خود را بازنده بدانیم. این تیم به اندازه همه تیم‍ها مدعی برای ما مهم و بزرگ است.

به گزارش خبرگار مهر، دیدار دو تیم ارومیه و پیکان به عنون دیدار معوقه از هفته دوم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌‌های کشور یکشنبه شب در ارومیه با نتیجه 3 بر صفر و با برتری تیم میزبان به پایان رسید.