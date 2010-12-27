اعوانی: مجتبایی علم دین شناسی را ایران رواج داد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت دکتر فتح الله مجتبایی عصر یکشنبه پنجم دیماه با حضور اندیشمندان و اساتید در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

دکتر غلامرضا اعوانی رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در این مراسم با اشاره به اینکه داشتن مرد دانا در دنیا کار ساده و ارزانی نیست، گفت: یونانیان مرد دانا را گرامی می‌داشتند. ولی متأسفانه ما ارزش وجود چنین دانشمندان و مردان دانایی را چندان نمی‌شناسیم.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که همواره به آن می‌اندیشم این است که آیا در جهان و در جایی دیگر غیر از زمین خلقتی شبیه به آنچه در ایران رخ داده اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر این دانایی و حکمت و فرزانگی در این جهان خاکی و در تن این آدم خاکی و از خشت و گل که دارای تمام صفات الهی است در جای دیگر عالم اتفاق افتاده است یا نه.

اعوانی تصریح کرد: آگاهی انسان معجزه است. خود انسان نوعی معجزه است. انسان به تعبیر ارسطو آنچه می‌داند است. یعنی انسان دانایی است. غایت آفرینش دانایی است و چه صفتی را بالاتر از دانایی می‌توان برشمرد.

این استاد فلسفه تأکید کرد: مجتبایی مایه مباهات و سرافرازی است و خدمات وی به این فرهنگ بسیار است. در بخش ادیان کسی مثل دکتر مجتبایی نبوده که بتواند کارهایی مثل وی انجام دهد. ایشان عالم دین هستند و علم دین شناسی را در فرهنگ ما رواج دادند.

وی یادآور شد: دکتر مجتبایی در ادیانی چون ادیان ایران باستان، ادیان هند، یهود و مسیحیت مطالعات جدی داشته است. در خصوص مطالعه ادیان باید توجه داشت شناخت علمی و دقیق ادیان نیاز امروز ماست. به رغم اینکه دین اسلام انسان را تشویق به مطالعه و شناخت ادیان کرده ولی به طور عجیبی کمترین مطالعات در دوران ما به دین شناسی تعلق یافته است.

رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با اشاره به اینکه تنها کسی که در این سرزمین پرچم دین شناسی را برافراشته دکتر مجتبایی بوده گفت: افسوس که کسی پیدا نشده با این دقت و عمق این پرچم را به دست گیرد. او محقق مدقق است و آثار او عمق دارد و در هر حوزه که وارد شده با نهایت دقت و تلاش آنرا به انجام رسانده است.

اعوانی در ادامه به خدمات مجتبایی به ادبیات و فرهنگ ملی اشاره کرد و تصریح کرد: خدمات مجتبایی بر ادبیات فارسی زیاد است. ایشان یک ایرانی اصیل است که تقریباً تمامی ادوار تاریخ فرهنگ ایران زمین از اوستا گرفته تا پهلوی و ساسانی و دوران جدید را مورد تحقیق قرار داده است. وی فرهنگ ایرانی را پاسداری کرده و از این حیث به واقع کم نظیر است.

موحد: مجتبایی نمونه وقار است

در ادامه این مراسم دکتر محمد علی موحد نویسنده، محقق و مترجم و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مجتبایی از نعمتهای خداوند است، گفت: مجتبایی از نعمتهای خداوند است و بر هر نعمتی شکری واجب است. پس می‌ستاییم و شکر می کنیم دوستی با مجتبایی را.

وی افزود: مجتبایی نمونه وقار است و دارای کمالات و ادب است و چشمان ما را خیره می‌کند.

دادبه: مجتبایی مصداق فرد دانا است

در ادامه دکتر اصغر دادبه استاد ادبیات گفت: تربیتهایی نظیر آنچه مجتبایی تحت آن تربیت داشته، شخصیتی دانا پرورش می‌دهد. مجتبایی مصداق محدود و معدود فرد دانا است.

وی افزود: در مطالعات و تحقیقات دکتر مجتبایی، ایران نصب العین او بوده است. ایشان علاوه بر نگاه علمی نگاه دلسوزانه ملی دارد.

آموزگار: تأثیر مجتبایی بر شاگردانش زیاد است

دکتر ژاله آموزگار استاد دانشگاه تهران نیز در این مراسم تأثیر مجتبایی بر شاگردانش را مثال زدنی عنوان کرد و گفت: مجتبایی بسیار زیاد بر شاگردان خود تأثیر می‌گذارد. او دلسوز شاگردان است که در کمتر استادی دیده می‌شود. وی تواضع زیادی دارد و بسیار مهربان است.