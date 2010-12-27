مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مهدی اسماعیلی متولد 1343 بوده و دانش آموخته رشته تاریخ در مقطع کارشناسی ارشد است.

نامبرده به مدت 27 سال در سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی خدمت کرده و پیش از این معاون پشتیبانی این سازمان را برعهده داشت.

پیش از این "احمد محمودزاده" مسئولیت اداره کل امور اجتماعی آذربایجان شرقی را بر عهده داشت که سه ماه پیش این مسئولیت را پذیرفته بود.

محمودزاده، از این پس به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل مشغول به کار می شود.

همچنین طی حکمی از سوی استاندار آذربایجان شرقی ، حجت الاسلام "قهرمان احمدی" امام جمعه هریس به عنوان مشاور استاندار در امور روحانیت منصوب شد.