پیش بینی وضع هوا با خمیر دندان!

به گزارش خبرگزاری مهر، رویای "دیوید کار" مبتکر "مدیا لب" موسسه تکنولوژی ماساچوست این بود که یک روز صبح وقتی از خواب بیدار شد بدون اینکه پنجره را باز کند تنها با مسواک زدن بفهمد که وضعیت هوا چگونه است.

در این راستا دستگاهی به نام "طعم باران را می چشد" (Tastes Like Rain) را اختراع کرده است که طعم خمیردندان را برپایه تغییرات آب و هوایی تغییر می دهد.

این دستگاه که در حال حاضر تنها نمونه آزمایشی آن ساخته شده به یک رایانه برپایه سیستم عامل "لینوکس" متصل است.

این رایانه مجهز به رایانه ای است که می تواند با استفاده از پیش بینی های وضعیت هوا دمای ثبت شده در روزهای گذشته را با دمای فعلی مقایسه کند.

در این تصویر، ظرف پخش کننده خمیر دندان، خمیر به رنگ آبی را خارج کرده است

که نشان می دهد احتمال بارش باران وجود دارد

به این ترتیب به "ظرف پخش کننده" خمیر دندان نشان می دهد که به چه طعم و چه رنگی از خمیردندان نیاز است.

این ظرف پخش کننده، اگر هوا سرد باشد خمیردندان با طعم نعناع، اگر هوا گرم باشد خمیردندان با طعم دارچین و خمیر آبی رنگ اگر احتمال آمدن باران وجود داشته باشد را خارج می کند.

براساس گزارش Cnet، این مخترع "ام. آی. تی" اظهار داشته است که محصول نهایی می تواند با یک باتری ولتاژ کم و یک رایانه جنبی کوچک عمل کند.