تعهد مالی وزارت صنایع به باشگاه تراکتورسازی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدحسین جعفری در نامه ای به دکتر علیرضا منادی، نماینده مردم تبریز در مجلس اعلام کرد: با پیگیری های مجدانه، بخشی از تعهد مالی وزارت صنایع و معادن به باشگاه تراکتورسازی دریافت شد.

وی در نامه مزبور که برای قدردانی از تلاش های این نماینده مجلس جهت تحقق این مهم نوشته، به مبلغ وصول شده از وزارت صنایع و معادن اشاره ای نکرده است.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز همچنین اظهار امیدواری کرد، باقیمانده تعهد مالی وزارت صنایع و معادن نیز به زودی در اختیار این باشگاه قرار گیرد.

جعفری اما به میزان این تعهد مالی و اینکه چه مقدار از آن باقی مانده اشاره ای نکرده است.

باشگاه تراکتورسازی تبریز هم اکنون در رشته های مختلف ورزشی تیمداری می کند که مهمترین آن ها، تیم فوتبال این باشگاه است.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در پایان هفته بیستم رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور، با کسب 34 امتیاز در جایگاه چهارم جدول و بالاتر از تیم های استقلال و پیروزی قرار گرفته و امیدها برای کسب جواز حضور در رقابت های آسیایی را تقویت کرده است.